Doi dintre inculpații în dosarul de trădare de țară neagă acuzațiile: „Am fost şi în alte ambasade de mai multe ori. Nu mi s-a spus că sunt trădător”

Doi dintre bărbații reținuți miercuri de DIICOT în dosarul de trădare de țară, acuzați că au fost în legătură cu agenți străini și au negociat, inclusiv la Moscova, retragerea României din NATO, au negat joi seară, în fața jurnaliștilor, acuzațiile aduse, explicând că vizitele la Ambasada Rusiei nu au avut scopuri subversive, ci doar au răspuns unor invitații.

„Nu m-am dus acolo pentru ruși, m-am dus acolo pentru că ăia au venit și au murit aici pentru noi, cândva. E o chestiune de istorie. Trebuie să știm bine istoria întâi și abia apoi putem să vorbim niște lucruri. Faptul că dai mâna cu un diplomat rus nu înseamnă că dai guverne jos,” a declarat unul dintre cei reținuți, conform News.ro.

El a mai explicat că la Ambasada Rusiei l-a însoţit pe generalul Radu Theodoru.

„L-au invitat pe Radu Theodoru. Oamenii ăştia se pare că au respect faţă de veterani. Doar noi nu avem pentru că Radu Theodoru nu are pensie de la statul român. Şi asta este ceea ce dă statul român ca şi onoare unui veteran de război. Dânsul are o operaţie la şold în toamna anului trecut şi nu se poate deplasa, trebuie să fie însoţit de ambele părţi de cineva. Unii dintre noi fiind mai solizi l-am ajutat să meargă acolo”, a mai declarat bărbatul.

La rândul său, un alt bărbat implicat în dosar a subliniat că nu poate fi considerat trădător doar pentru că a vizitat Ambasada Rusiei de două ori. „Dacă dumneavoastră credeţi că să mergi de două ori la Ambasada Rusiei înseamnă să fii acuzat de trădare, este treaba dumneavoastră. Am fost şi în alte ambasade de mai multe ori. Nu mi s-a spus că sunt trădător. Am fost şi la Ambasada SUA. Pentru că este situaţia care este în momentul de faţă în România este normal cine intră în Ambasada Rusiei este trădător. Indiferent ce ar face, dacă cineva discută cu un cetăţean rus, este trădător. (…) Am fost cu diferite activităţi la Ambasada Rusiei, nu numai acum, ci în anii trecuţi şi când era la Ciolpani Monumentul Eroului Necunoscut şi nimeni nu mi-a zis atunci ce cauţi aici. Am fost la Ambasada Rusiei cu marele campion mondial Anatoli Karpov acum cinci ani când a fost la noi în ţară. A fost totul ok”, a mai declarat bărbatul.

Șase persoane au fost reținute miercuri de DIICOT într-un dosar de trădare. Procurorii acuză că aceștia au fost în legătură cu agenți străini și au negociat, inclusiv la Moscova, retragerea României din NATO, înlăturarea ordinii constituţionale, desfiinţarea partidelor, instalarea unui nou guvern, înlăturarea angajaţilor din instituţiile statului, adoptarea unei noi constituţii, schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului.

Cei șase reținuți, Ștefan Mateescu, Radu Pompiliu Șofran, Adrian Robertin Dinu, Mihail Rau Lupu, Georgică Cristian Atitiene și Marius Semeniuc, sunt membri ai organizației Comandamentul „Vlad Țepeș”

Vizat în dosar este și generalul maior (r) Radu Theodoru în vârstă de 101 ani. Acesta a fost membru fondator al PRM, fiind, pentru o vreme, mâna dreaptă a lui Cornel Vadim Tudor. Theodoru neagă Holocaustul și spune că „Hitler e o invenție a evreilor”.