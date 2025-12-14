Doi frați de 8 și 10 ani fost grav răniți după ce s-au jucat cu o petardă. Au suferit leziuni în urma exploziei

Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o petardă. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor a fost chiar tatăl copiilor. Acesta le-a spus autorităților că cei doi copii ai săi au fost răniți în urma exploziei unei petarde.

Cei doi copii au fost transportați de urgență la spitalul din Brăila.

Polițiștii au stabilit că aceștia s-au jucat cu o petardă în stradă, în fața porții.

„La data de 13 decembrie a.c., în jurul orei 13:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Ianca au fost sesizaţi prin apel 112 de către un bărbat de 32 de ani, din comuna Mircea-Vodă, cu privire la faptul că doi copii ai săi minori au fost răniţi în urma exploziei unei petarde. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că doi minori de 8 şi 11 ani, din comuna Mircea-Vodă ar fi aprins o petardă pe stradă, iar în urma exploziei acesteia ar fi suferit leziuni la nivelul mâinilor”, a transmis, duminică, IPJ Brăila, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că cei doi copii au fost transportaţi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.