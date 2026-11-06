Doi germani și un polonez, prinși pe aeroport cu 3.000 de tarantule ascunse în șosete murdare. Cu cât se vând în Europa

Peste 3.000 de tarantule au fost confiscate pe aeroportul internațional Jorge Chávez din Lima, Peru, în timp ce erau transportate spre Germania, au anunțat joi autoritățile peruviene, citate de The Guardian.

Păianjenii erau ascunși în șosete murdare, aflate în trei valize transportate de doi cetățeni germani și un cetățean polonez, a declarat joi Serviciul Național pentru Silvicultură și Faună Sălbatice (SERFOR) pentru Agence France-Presse.

Cei trei au fost prinși în timpul controlului vamal la aeroport, când agenții au observat mișcări neobișnuite în interiorul bagajelor.

„Am observat că unele dintre ele se mișcau. Erau unele mici și altele mari”, a declarat Cora Suarez, tehnician în controlul faunei sălbatice la SERFOR.

O tarantulă se poate vinde cu aproximativ 500 de euro în Europa, a spus Suarez, ceea ce înseamnă că rețeaua de trafic cu animale sălbatice ar putea genera venituri de 1,5 milioane de euro doar dintr-o singură călătorie.

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Arahnidele ascunse, provenite din mai multe regiuni din Peru, au fost găsite în diferite stadii de dezvoltare, de la ouă și pui abia eclozați până la exemplare adulte, a spus Suarez.

Europenii acuzați de contrabandă cu tarantule au fost reținuți de poliția specializată în infracțiuni împotriva mediului și vor fi anchetați penal, a precizat SERFOR.

Traficul cu animale sălbatice este o activitate infracțională extrem de profitabilă, care generează aproximativ 20 de miliarde de dolari anual la nivel mondial, potrivit Interpol. Aceasta este și una cauzele principale ale pierderii biodiversității pe planetă.