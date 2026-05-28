Doi membri ai Congresului american pun presiune pe Trump și cer trimiterea rachetelor vitale pentru Ucraina

Guvernul american ar trebui să răspundă pozitiv la solicitarea președintelui Volodimir Zelenski de a furniza mai multe rachete de apărare aeriană pentru a proteja capitala Ucrainei de o posibilă escaladare a bombardamentelor rusești, au declarat joi doi membri ai Congresului SUA, potrivit Reuters.

Zelenski le-a scris săptămâna aceasta președintelui american Donald Trump și membrilor Congresului SUA pentru a solicita sisteme Patriot și interceptori suplimentari – singurul scut eficient împotriva rachetelor balistice rusești din arsenalul Ucrainei.

Luni, Rusia a avertizat cetățenii străini și diplomații să părăsească Kievul și a afirmat că va lansa „lovituri sistematice” asupra țintelor din capitala ucraineană.

În cadrul ultimului său atac masiv de duminică, Rusia a folosit 30 de rachete balistice împotriva Ucrainei, dintre care doar 11 au fost doborâte, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

După ce s-a întâlnit cu Zelenski la Kiev, senatorul Richard Blumenthal din Connecticut a spus că Statele Unite au dat curs de mai multe ori în trecut cererilor Kievului privind livrarea de armament suplimentar.

„Speranța și așteptarea mea sunt ca America să răspundă pozitiv la această cerere”, a spus Blumenthal, vorbind alături de Jim Himes, un coleg democrat, membru al Camerei Reprezentanților.

Ambii congresmeni, a precizat Blumenthal, vor face lobby, la întoarcerea la Washington, pentru furnizarea de rachete de interceptare suplimentare pentru apărarea aeriană a Ucrainei și pentru sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.

„Misiunea noastră, odată ce ne întoarcem, va fi să ne asigurăm că Ucraina dispune de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcina”, a adăugat senatorul american.

De când Trump și-a preluat cel de-al doilea mandat de președinte, Ucraina a achiziționat rachete Patriot prin inițiativa NATO „Lista cerințelor prioritare ale Ucrainei” (PURL), finanțată de aliații europeni.

În scrisoarea lui, Zelenski a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat, dar a afirmat că ritmul livrărilor de rachete de interceptare în cadrul PURL nu mai ține pasul cu amploarea amenințării din Ucraina.

Jim Himes, liderul democraților din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților, a declarat că discuțiile de la Washington privind sprijinul militar acordat Ucrainei au fost complicate de războiul SUA împotriva Iranului, care consumă resurse valoroase.

„Acest conflict trebuie încheiat ieri, din multe motive, inclusiv faptul că materialul care este utilizat în prezent în Golful Persic trebuie folosit pentru apărarea noastră și trebuie furnizat Ucrainei”, a spus Himes.