„Lovituri sistematice”. După al treilea atac cu Oreșnik, Rusia amenință Kievul direct și le cere străinilor și diplomaților să plece

Rusia i-a îndemnat luni pe cetățenii străini, inclusiv pe diplomați, să părăsească Kievul înainte de a lansa o „serie de lovituri sistematice” împotriva obiectivelor de apărare din capitala Ucrainei, la o zi după unul dintre cele mai intense bombardamente lansate asupra orașului de la începutul războiului, informează Reuters.

Ministerul rus de Externe a transmis că atacurile sunt o reacție la ceea ce Moscova consideră că a fost un atac deliberat cu drone asupra unui cămin studențesc din regiunea Luhansk, controlată de forțele ruse, din estul Ucrainei. Armata ucraineană a negat acuzațiile Moscovei și a afirmat că a lovit o unitate de comandă de elită a dronelor din zonă.

„În aceste circumstanțe, Forțele Armate ale Federației Ruse lansează o serie de atacuri sistematice împotriva întreprinderilor din complexul militar-industrial ucrainean de la Kiev”, a afirmat ministerul rus, într-un comunicat de presă.

Bombardamentele vor viza anume locații implicate în proiectarea și fabricarea dronelor, precum și centre de decizie și posturi de comandă, a precizat ministerul.

La Kiev, echipele de salvare au intervenit luni pentru a face față consecințelor atacurilor de duminică, care, potrivit autorităților, au provocat moartea a două persoane și rănirea altor 91.

Moscova a lansat o rachetă hipersonică Oreșnik în apropierea Kievului – aceasta fiind a treia utilizare a armei ce poate avea capacitate nucleară de la începutul războiului care durează de mai bine de patru ani.

Aproximativ 300 de obiective din Kiev au fost avariate, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Unul dintre acestea a fost un muzeu recent inaugurat, dedicat comemorării dezastrului nuclear de la Cernobîl din 1986, care a fost grav avariat în urma atacurilor de duminică.

„În prezent, nu există nicio încăpere în Muzeul Național Cernobîl care să nu fi fost distrusă”, a declarat, pentru Reuters, directoarea muzeului, Vitalina Martinovska.

Peste 70 de diplomați străini și-au adus omagiul față de victimele atacurilor de la Kiev, vizitând luni un cartier grav avariat din Lukyanivka.

Ambasadorul Franței în Ucraina, Gael Veyssiere, a remarcat că oamenii obișnuiți s-au întors la muncă luni și își vedeau de viața de zi cu zi.

„Este o modalitate de a demonstra rezistență și cred că este extrem de important ca noi, în întreaga lume, să susținem acest lucru”, a spus Veyssiere, pentru agenția internațională de presă.

Atacuri reciproce

Între timp, Ucraina și-a continuat propriile atacuri împotriva infrastructurii și a obiectivelor industriale rusești. În regiunea rusă Belgorod, un bărbat a fost ucis și altul rănit, într-un atac cu rachete și drone care a întrerupt, de asemenea, alimentarea cu energie electrică și apă, au anunțat autoritățile locale pe Telegram.

Patru persoane, printre care doi adolescenți, au fost ucise în orașul Horlivka din estul Ucrainei, controlat de ruși, a scris luni pe Telegram primarul acestuia, Ivan Prikhodko, dând vina pe un atac ucrainean.

În Ucraina, două persoane au fost ucise și alte 16 rănite în urma bombardamentelor rusești, a atacurilor cu rachete și drone asupra regiunii sudice Herson în ultimele 24 de ore, a anunțat, tot luni, pe Telegram guvernatorul regional Oleksandr Prokudin.

Într-un atac cu rachete asupra orașului Derhachi, situat lângă Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, două persoane au fost ucise și cel puțin alte 20 rănite, au declarat oficialii.

De asemenea, alte 14 persoane au fost rănite, printre care un băiat de 6 ani, în regiunea Dnipropetrovsk din sud-estul Ucrainei. Serviciile de urgență au transmis că un bloc de apartamente cu nouă etaje a fost lovit de un atac cu drone în orașul Pavlohrad și au postat fotografii cu fum negru și dens care se ridica din clădire.

Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent aceste informații. Rusia și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii de când Moscova a invadat țara vecină, în februarie 2022.

Eforturile de mediere ale SUA nu au reușit până acum să pună capăt războiului. Ambele părți s-au acuzat reciproc că încearcă să escaladeze conflictul, iar Ucraina intenționează să trimită întăriri în regiunile sale nordice pentru a contracara ceea ce consideră a fi planurile Rusiei pentru o nouă ofensivă.

Vinerea trecută, Zelenski a declarat că eforturile diplomatice pentru încetarea luptelor ar trebui revigorate.