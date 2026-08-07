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Actualitate

Doi membri din board-ul BNR după relansarea dezbaterii despre trecerea la euro: am cumpărat tehnologia să tipărim bancnotele euro, dar nu asta e problema

Dan Popa
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Declarația pozitivă despre trecerea României la euro a președintelui Nicușor Dan și reacția contrară a lui Călin Georgescu au readus în prim plan tema tranziției la moneda europeană. Ce spun specialiștii.

  • Niciunul din criteriile de adoptare a euro nu-l îndeplinim, a explicat într-o discuție cu HotNews Csaba Balint, membru în CA al BNR. „Totuși, am ajuns de la 25% grad de convergență la 75-80%, ceea ce e remarcabil”, spune Balint.
  • „Este în beneficiul României să treacă la euro chiar dacă va fi un proces îndelungat. Este nevoie de multă disciplină fiscală”, a spus și Cristian Popa, membru al boardului BNR. 
  • Bancnotele și monedele le putem produce, avem deja utilajele, dar nu asta e problema. Ambii detaliază.
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Tema s-a retrezit la inițiativa președintelui Nicușor Dan și prin intervenția politică a lui Călin Georgescu.