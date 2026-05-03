Doi militari americani, dați dispăruți după exerciții militare în Maroc

Doi militari americani sunt dați dispăruți în sud-vestul Marocului, după ce au participat la exercițiile militare multinaționale anuale desfășurate în țara nord-africană, a anunțat duminică Comandamentul SUA pentru Africa (Africom), conform The Guardian.

Statele Unite, Marocul și celelalte țări implicate în exercițiul African Lion au lansat o operațiune de căutare și salvare, a precizat Africom.

„Incidentul este în continuare investigat, iar operațiunile de căutare sunt în desfășurare”, se arată într-un comunicat.

Incidentul a avut loc pe 2 mai, în apropierea zonei de antrenament Cap Draa, lângă Tan Tan, aproape de Oceanul Atlantic. Exercițiile militare au început în aprilie și se desfășoară în patru țări, inclusiv Tunisia, Ghana și Senegal. Acestea ar urma să se încheie la începutul lunii mai.

African Lion, organizat din 2004, este cel mai mare exercițiu militar comun anual al SUA pe continentul african și reunește de obicei oficiali militari de rang înalt din Statele Unite și din principalele țări aliate africane.

Oficialii militari americani au declarat că exercițiul multinațional anual are rolul de a consolida cooperarea regională în domeniul securității și de a îmbunătăți pregătirea forțelor participante pentru gestionarea crizelor globale.