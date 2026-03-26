Doi oameni au fost uciși și trei răniți în Abu Dhabi într-un atac cu rachetă. Oficialii din UAE spun că racheta a fost interceptată cu succes

Incidentul de joi ridică numărul morților din UAE la 11, de la debutul războiului din Iran, de când Teheranul a răspuns atacurilor SUA și ale Israelului lovind țările din Golf cu rachete și drone, scriu Reuters și Gulf News.

Două persoane au murit în Abu Dhabi după ce resturi provenite de la o rachetă interceptată au căzut pe o stradă, a anunțat joi biroul de presă al emiratului, care a precizat că alte trei persoane au fost rănite și că mai multe vehicule au fost avariate.

Este ultimul incident din UAE care a fost atacat în mod repetat de drone și rachete iraniene, alături de alte state din Golf, de la debutul războiului declanșat de SUA și Israel.

„Autoritățile din Abu Dhabi au reacționat la un incident care a implicat căderea unor resturi pe strada Sweihan, în urma interceptării cu succes a unei rachete balistice de către sistemele de apărare aeriană”, a precizat biroul de presă al emiratului.

„Incidentul s-a soldat cu moartea a două persoane neidentificate, trei răniți și avarierea mai multor mașini. Vor fi furnizate informații suplimentare în timp util”, au adăugat oficialii.

Joi dimineață, Ministerul Apărării (MOD) a confirmat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat cu succes rachetele și vehiculele aeriene fără pilot lansate din Iran.

Ultimul incident din Abu Dhabi crește bilanțul victimelor, aducând numărul total al morților din UAE la 11.

Potrivit Gulf News, trei membri ai forțelor armate ale UAE au murit, în timp ce șase cetățeni străini – inclusiv cetățeni pakistanezi, nepalezi, bangladezi și palestinieni – au fost uciși în incidente separate legate de resturile rachetelor și ale dronelor.

În plus, 166 de persoane au fost rănite, cu leziuni variind de la ușoare la grave.

Ministerul Apărării a mai afirmat că sistemele de apărare antiaeriană ale țării au interceptat sute de rachete balistice, zeci rachete de croazieră și aproape 2.000 de drone de la începutul atacurilor iraniene, pe 28 februarie.