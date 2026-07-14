Doi răniți grav, în timpul ultimei curse de tauri a Festivalului San Fermin din Pamplona

Două persoane au fost rănite grav marţi în timpul ultimei curse cu tauri din cadrul ediţiei de anul acesta a Festivalului San Fermin, desfăşurat la Pamplona, în nordul Spaniei, în timp ce numărul total al răniţilor se ridică la 10 participanţi, informează DPA, preluată de Agerpres.

Un bărbat de 18 ani a fost împuns de taur în coapsă, în timp ce un bărbat de 46 de ani a suferit o rană gravă la piept după ce a fost lovit de unul dintre taurii care pot cântări până la 600 de kilograme.

Printre răniţi s-a numărat şi un bărbat britanic de 86 de ani, care a suferit răni la mâna dreaptă, sprânceana stângă şi cotul stâng.

Deşi rănirile provocate de coarnele taurilor sunt relativ rare la Pamplona, se întâmplă în fiecare an. Peste 70 de participanţi au fost răniţi în timpul curselor cu tauri de anul acesta, dar doar cinci au fost împunşi de tauri.

Cele 10 persoane rănite în cursa de luni sunt bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 86 de ani, potrivit organizatorilor. Majoritatea sunt cetăţeni spanioli. Au fost transportaţi la spital cu răni precum echimoze, tăieturi şi fracturi.

Festivalul San Fermin, care a început pe 6 iulie, celebrează sfântul cu acelaşi nume, patronul oraşului. În fiecare dimineaţă, şase tauri de luptă sunt eliberaţi de străzile înguste din centrul vechi al Pamplonei înaintea coridelor care se desfăşoară în a doua parte a zilei.