Doi soţi din Bucureşti, dispăruţi pe Transalpina. Erau plecați cu cortul

Doi tineri soți din București care au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina au fost dați dispăruți de familie, după ce niciunul dintre ei nu a mai putut fi contactat, potrivit Poliției Române.

Cei doi tineri se numesc Mihaela Izabela Anastasescu, în vârstă de 28 de ani, și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu, în vârstă 36 de ani. Cuplul a plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina.

„La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numiul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reuseste să îi contacteze și erau plecati cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițisti din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara”, se arată pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane dispărute”.

Potrivit IPJ Hunedoara, ultima conversație telefonică cu cei doi a avut loc miercuri, în jurul orei 16:00. Aceștia le-au spus apropiaților că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările făcute de polițiști au arătat însă că cei doi nu au ajuns la unitatea de cazare indicată.