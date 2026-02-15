Doi tineri au fost găsiți morți în baia locuinţei lor, în Vrancea. Prima ipoteză a anchetatorilor

O tânără de 24 de ani şi un bărbat de 38 de ani au fost găsiţi morţi într-o locuinţă din localitatea Sihlea, judeţul Vrancea. Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă, transmite News.ro.

Polițiștii au fost alertați duminică, prin 112, cu privire la faptul că două persoane au fost găsite decedate într-un imobil din Sihlea.

„La faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi ambulanţă, care au constatat decesul unui bărbat în vârstă de 38 de ani şi al unei femei de 24 de ani, ambii fiind găsiţi în baia locuinţei”, a transmis IPJ Vrancea.

Anchetatorii nu au identificat urme vizibile de violenţă pe trupurile victimelor.

„Din primele date, există indicii privind o posibilă intoxicaţie cu monoxid de carbon, în contextul utilizării pentru încălzire a unui dispozitiv conectat la o butelie de gaz”, a precizat IPJ Vrancea.

Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală, pentru necropsie şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.