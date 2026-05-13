Doi tineri au murit după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod şi a luat foc, în Vrancea

Accidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în comuna Vârteşcoiu, județul Vrancea. Un tânăr de 22 de ani şi o tânără de 20 de ani au murit carbonizați, după ce mașina lor a intrat într-un cap de pod şi a luat foc în urma impactului, anunță IPJ Vrancea.

În mașină se aflau patru tineri. Doi dintre ei, pasageri în spate, au reușit să iasă la timp, în timp ce șoferul și pasagera din dreapta sa au murit.

Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au stabilit că un tânăr de 22 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 205 C, în interiorul localității Vârteșcoiu, „nu ar fi adaptat viteza la condițiile de mers, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat într-un cap de pod, autoturismul fiind ulterior cuprins de flăcări”.

„În urma impactului, conducătorul auto și pasagera aflată pe locul din dreapta față, o tânără de 20 de ani, din municipiul Focșani, au decedat carbonizați. Totodată, cei doi pasageri aflați pe bancheta din spate, un tânăr de 20 de ani, din municipiul Focșani și o tânără de 19 ani, din localitatea Bălești, au reușit să se autoevacueze, fiind răniți și preluați de echipajele medicale”, a transmis IPJ Vrancea, citat de Monitorul de Vrancea.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.