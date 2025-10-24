Doi tineri, reținuți după ce au furat produsele pe care ei le-au comandat online. Unul s-a angajat livrator pentru a duce la capăt planul

Doi bărbați, cu vârste de 21 și 26 de ani, au fost reținuți vineri pentru că au furat colete în valoare de aproximativ 100.000 de lei, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat de presă. Potrivit declarațiilor unor surse judiciare pentru HotNews, cei doi au făcut special comenzi scumpe de pe eMag.ro și Flip.ro, știind că comenzile mari stau mai mult în depozit, iar unul dintre ei s-a angajat la Sameday pentru a pune în practică schema de furt.

Cei doi au fost ridicați joi din județul Ialomița unde polițiștii au efectuat percheziții sub acuzațiile de delapidare și complicitate la delapidare.

Potrivit surselor HotNews, cei doi au comandat online cu plata la livrare mai multe produse scumpe precum telefoane IPhone, ceasuri smart, laptopuri sau parfumuri. Ulterior, unul dintre bărbați s-a angajat la Sameday și a cerut să livreze pe zona unde aveau ei comanda.

După ce a trecut perioada de probă și a primit acceptul să livreze singur, tânărul a ridicat coletele pe care le comandase și care erau blocate în depozit. Complicele său a venit cu o altă mașină, iar cei doi au mutat produsele lor în mașina respectivă și au abandonat mașina de curierat, potrivit surselor HotNews.

Reprezentantul firmei de livrări a fost cel care a sesizat poliția pe 8 octombrie privind furtul produselor și abandonarea mașinii. Pe 23 octombrie, cei doi au fost depistați de polițiști, duși la audieri și apoi a fost emis mandat de reținere pentru 24 de ore.

O mare parte dintre bunurile furate au fost găsite de polițiști în urma perchezițiilor.