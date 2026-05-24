Doi turişti salvaţi după ce au căzut 100 de metri într-o râpă din Masivul Caraiman: „Au avut mare noroc”

Doi turişti din Bucureşti au fost recuperaţi, duminică, de salvatorii montani după ce au căzut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului, în Masivul Bucegi.

Salvamont Prahova a informat duminică, într-o postare pe Facebook, că desfășoară o intervenție pentru salvarea a doi turiști căzuți din Brâna Mare a Caraimanului. „Am solicitat sprijinul elicopterului de la POA Brașov, care va prelua doi salvatori montani de la Baza Salvamont Prahova Cota 1400, pentru a-i insera la locul incidentului”.

Potrivit Salvamont, este vorba despre doi turiști din București, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 57 de ani. Ei au fost recurerați de salvatorii montani, după o intervenţie dificilă.

Bărbatul a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, el având traumatisme la umăr şi la torace.

„Au cazut aproximativ 100 de metri din Brâna Mare a Caraimanului. Au avut mare noroc, persoana de sex feminin având traumatisme minore care nu au necesitat spitalizarea, iar persoana de sex masculin a fost diagnosticată cu traumatism scapulo-humeral şi traumatism toraco-abdominal, fiind transportată cu elicopterul la Spitalul Județean de Urgență Brașov”, a precizat Salvamont Prahova.