Dolarul s-a apreciat luni în condițiile în care ultimatumul lui Trump se apropie de final. Explicațiile experților

Dolarul s-a apreciat în prima parte a zilei de luni, după ultimatumul lui Donald Trump prin care cere deschiderea strâmtorii Ormuz, amenințând că, în caz contrar, va lovi centralele electrice din Iran, investitorii preferând să renunțe la deținerile de aur și argint, transmite France Presse.

Termenul limită stabilit de președintele american este luni, la ora 23:44 GMT (marți, ora 01:44 în România). Dacă amenințările sale vor fi puse în aplicare, Iranul a avertizat că va închide complet acest punct de trecere maritim crucial, prin care tranzitează în mod normal aproape 20% din hidrocarburile mondiale.

Teheranul a amenințat, de asemenea, luni dimineață, că va ataca infrastructuri-cheie din Orientul Mijlociu. „Loviți voi, lovim și noi”, a amenințat Iranul.

„Dolarul prosperă în acest tip de situație”

„Evenimentele petrecute în weekend au amplificat temerile privind un deznodământ mai perturbator pentru economia mondială, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână”, constată Lee Hardman, de la MUFG.

„Dolarul prosperă în acest tip de situație”, în care ratele dobânzilor la împrumuturi cresc și lichiditatea devine rară, deoarece devine „indispensabil” pentru investitori pentru a-și acoperi pierderile în alte părți, de exemplu, potrivit lui Stephen Innes, de la SPI AM.

De altfel, dolarul este moneda în care se tranzacționează numeroase produse energetice. Fatih Birol, directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a avertizat că lumea ar putea traversa cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii.

De asemenea, moneda americană se descurcă mai bine deoarece „economiile din Asia și Europa vor fi mai grav afectate de creșterea riscurilor de stagflatie” decât Statele Unite, a explicat Hardman, de la MUFG.

Accelerarea inflației prefigurează, de asemenea, rate mai mari ale dobânzilor din partea Rezervei Federale (Fed). Dar analiștii anticipează, de asemenea, majorări ale ratei dobânzii din partea Băncii Centrale Europene (BCE) și a Băncii Angliei (BoE).

În jurul orei 10:25 GMT (12:25 în România), moneda americană era la plus 0,69% față de euro, cotată la 1,1491 dolari. De asemenea, se apreciase cu 0,57% față de lira sterlină și cu 0,21% față de yenul japonez.

În schimb, aurul, activ de refugiu concurent al dolarului, se ieftinise cu 4,98%, la 4.268,50 dolari pe uncie, iar argintul cu 5,94%, la 63,9060 dolari pe uncie.

Metalul galben și-a pierdut toate câștigurile înregistrate de la începutul anului.