Dolarul și-a continuat declinul, dar Trump insistă că nu este îngrijorat: „Cred că este minunat”

Valoarea dolarului american a scăzut și mai mult marți, după ce președintele Donald Trump a declarat că nu este îngrijorat de recenta depreciere a monedei.

„Cred că este minunat”, a declarat Trump, vorbind din Iowa, când a fost întrebat dacă valoarea dolarului a scăzut prea mult. „Dolarul se descurcă foarte bine”, a spus el.

Înainte de comentariile lui Trump, indicele de referință ICE US Dollar Index era deja pe cale să înregistreze cea mai mare scădere pe trei zile de la așa-numita „Zi a Eliberării”, momentul în care Trump a introdus valul de taxe vamale tuturor partenerilor comerciali, în aprilie 2025.

După comentariile lui Trump, valoarea dolarului, măsurată prin indice, și-a extins brusc scăderea. Marți după-amiază, dolarul american se afla la cel mai slab nivel înregistrat de la începutul anului 2022 și până în prezent.

Indicele ICE al dolarului american măsoară puterea dolarului în comparație cu o selecție de valute străine, precum euro, lira sterlină, yenul japonez, dolarul canadian și francul elvețian. Indicele crește când valoarea dolarului crește și scade când valoarea acestuia scade față de aceste valute.

Impactul în lumea reală

Valoarea dolarului american afectează în mod direct consumatorii.

Pe măsură ce dolarul scade, „călătoriile în străinătate devin mai scumpe pentru americani”, au scris analiștii Morgan Stanley anul trecut.

De asemenea, „activele americane ar putea deveni mai puțin atractive pentru investitorii străini”, iar „prețurile importurilor ar putea crește, exercitând presiune asupra inflației”, au adăugat aceștia.

„Pe de altă parte, însă, slăbirea dolarului ar putea reprezenta un impuls pentru exportatorii americani”, au scris analiștii Morgan Stanley.

De ce nu este îngrijorat Trump

În declarațiile făcute reporterilor din Iowa, Trump a spus că dorește ca moneda americană „să-și găsească propriul nivel, ceea ce este corect”.

„Aș putea să o fac să crească sau să scadă ca un yo-yo”, a mai spus Trump.

„Dacă ne uităm la China și Japonia, obișnuiam să mă lupt cu ele din răsputeri, pentru că doreau mereu să devalorizeze yenul”, a spus Trump. „Este greu să concurezi când ei devalorizează moneda. Dar ei vor întotdeauna dolarii noștri”, a spus el.

De când Trump a lansat agenda globală privind taxele vamale anul trecut, dolarul a urmat o traiectorie descendentă.

În timp ce acțiunile și-au revenit după haosul provocat pe piață de aceste taxe vamale, dolarul nu a făcut același lucru. În 2025, indicele dolarului a înregistrat cel mai slab an din 2017, scăzând cu 9%.

Scăderea dolarului din ultimele zile a fost alimentată și de mișcările bruște ale yenului japonez, după ce prim-ministrul Sanae Takaichi a convocat alegeri anticipate.