Dominic Fritz a fost reconfirmat în unanimitate la șefia USR. Răspuns la cererea PSD de suspendare a primarului Timișoarei

Biroul Național al USR a decis, cu unanimitate de voturi, ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului, în pofida deciziei de ieri a Înaltei Curți de Casație și Justiție potrivit căreia Fritz s-ar fi aflat în conflict de interese. Totuși, primarul Timișoarei va cere reconfirmarea în funcția de lider al USR și printr-un congres care va avea loc în luna octombrie.

Dominic Fritz a primit un vot de încredere din partea colegilor săi din conducerea partidului.

„Considerăm că decizia ICCJ este profund nedreaptă și disproporționată. Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Seidler a reconfirmat și intenția lui Fritz de a ataca decizia ÎCCJ la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Cristian Seidler a răspuns și poziției exprimate public de PSD că, în urma acestei sentințe, prefectul de Timiș ar trebui să dispună încetarea mandatului de primar al Timișoarei.

„Exact același lucru s-a întâmplat și în anul 2023, când prefectul de atunci, și actual președinte al PSD Timișoara, Mihai Ritivoiu, a emis ordinul de sancționare a primarului din Recaș, aflat într-o situație similară de conflict de interese administrativ. Atunci prefectul PSD de Timiș Mihai Ritivoiu a aplicat o amendă de 10% din salariu pe o perioadă de 6 luni pentru primarul din Recaș. Care este diferența dintre cei doi primari, că Dominic Fritz este de la USR și trebuie eliminat?”, a afirmat Cristian Seidler.

Ce prevede decizia ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit joi că primarul Timișoarei, președinte al USR, este în conflict de interese, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate. Decizia instanței supreme menține hotărârea inițială a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie și este definitivă.

Înalta Curte afirmă, într-un comunicat de presă, că Dominic Fritz „a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului Timișoara”.

„Situația de fapt în care s-a aflat domnul Fritz corespunde elementelor pe care legislația și jurisprudența le identifică drept relevante în materia conflictului de interese: existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice”, conform comunicatului.

Instanța spune că „dispozițiile legale instituie obligația de abținere atunci când alesul local se află într-o situație de conflict de interese”.

În hotărârea Curții de Apel Timișoara din 10 februarie, consultată de HotNews, se precizează că odată cu pierderea definitivă a procesului cu ANI, Fritz își pierde și mandatul de primar.

După decizia instanței de fond, Dominic Fritz explica însă pe Facebook că dacă decizia va rămâne definitivă va fi sancționat cu reducerea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Acuzațiile pe care ANI i le-a adus lui Dominic Fritz

În iulie 2024, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ.

Inspectorii de integritate au acuzat că în anul 2020, după ce a fost ales primar al Timișoarei, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost făcută de către firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală.

PSD cere încetarea mandatului de primar

PSD cere conducerii USR să îl suspende pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, din toate funcţiile din partid şi să îi retragă sprijinul politic, după decizia ICCJ. „Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent şi decizia magistraţilor împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiţiei”, susține partidul condus de Sorin Grindeanu, care vorbește despre „condamnatul Dominic Fritz”.

PSD spune, într-un comunicat, că, „dincolo de implicaţiile legale care decurg din decizia ICCJ, USR are obligaţia morală şi politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverşunare din partea membrilor altor partide, aflaţi într-o situaţie similară cu cea a primarului Dominic Fritz”.