Un lider PSD explică de ce Ciucu și Fritz trebuie să se retragă din funcții. „Nu există loc de negociere oricât s-ar chinui”

Rareș Hopincă este primarul PSD al Sectorului 2 din București. El a explicat pentru publicul HotNews, de ce crede că cei doi edili – Dominic Fritz și Ciprian Ciucu – ar trebui să se retragă din funcțiile pe care le ocupă – atât în partid, cât și în primărie, după problemele recente din justiție.

La fel ca alți lideri PSD, Hopincă spune că liberalii și liderii USR trebuie să aplice aceleași standarde pe care le-au cerut celorlalte partide. Argumentele sale în interviu.

Rareș Hopincă spune că nu-l bucură problemele primarului Capitalei, Ciprian Ciucu. Dar că deciziile politice sunt egale pentru toți.

Cinstit pentru orice partid politic este să aibă consecvență

HotNews: De ce credeți că trebuie să se retragă din funcție atât Ciprian Ciucu, cât și Dominic Fritz?

Rareș Hopincă: În primul rând, nu vreau să comentez decizii ale instanței sau proceduri juridice, pentru că partidul din care fac parte are de mult timp o linie pe care o consider corectă – aceea de a nu comenta deciziile instanțelor.

Dar, cinstit pentru orice partid politic este să aibă consecvență în pozițiile publice. Cu alte cuvinte, nu putem cere doar altora să ia anumite tipuri de măsuri care să nu ni se aplice și nouă.

Din punct de vedere personal, sigur că îmi doresc ca domnul Ciucu să clarifice cât de repede această situație, pentru că este extrem de neplăcut pentru orice persoană să treacă prin astfel de momente.

Rareș Hopincă. Inquam Photos / Mălina Norocea

„Din punct de vedere uman îi doresc domnului Ciucu multă putere”

Repet, îmi doresc să se clarifice, indiferent de maniera în care se va face, într-un termen foarte rapid. Aici cred că este și datoria justiției să nu se repete situații în care după 8 ani de zile s-a dovedit că anumite persoane au fost nevinovate.

Deci cred eu că este util pentru toată lumea să se clarifice cât mai rapid și sigur că din punct de vedere uman îi doresc domnului Ciucu multă putere și să treacă peste această perioadă.

– Au existat cazuri de politicieni PSD, care atunci când se aflau în situații similare, fie se erau suspendați de filială, fie se auto-suspendau din funcțiile din partid, cum au fost cele ale lui Ion Dumitrache sau Emil Radu Moldovan. Credeți că ar fi fost mai bine dacă Ciprian Ciucu și Dominic Fritz ar fi făcut asta?

– În primul rând, Dominic Fritz ar fi trebuit să facă personal această autosuspendare din partid. Dacă acest lucru nu se întâmplă, cred că este datoria morală a USR să facă acest lucru.

USR cerea demisii și când nu exista o decizie finală

Pentru că instanța a stabilit, mai multe instanțe, până la instanța supremă, au stabilit că domnul primar Dominic Fritz a încălcat legea. Este ceva extrem de clar și acolo unde există decizii definitive ale instanței, nu există loc de negociere și de dialog oricât s-ar chinui cei de la USR.

Vreau să le reamintesc celor din USR pozițiile dânșilor publice în orice situație, nu similară, pentru că nici măcar nu se ajungea la o decizie definitivă a unei instanțe, până când dânșii cereau demisii, demiteri și așa mai departe. Deci, repet, consecvența în politică cred că face foarte bine.

– Nicușor Dan spunea joi seara că „e normal” ca Ciprian Ciucu să continue mandatul la Primăria Capitalei pentru că „e acuzat de chestiuni care nu vizează activitatea lui” ca primar general, cum vedeți dumneavoastră declarația președintelui?

– Nu aș vrea să comentez declarații nici ale președintelui, după cum v-am spus, nu vreau să comentez nici demersurile ale justiției. Sunt proceduri care își urmează un curs firesc conform legii și care vor ajunge la un deznodământ. Dar, repet, subiectul este un eminamente politic. Nu poți să pretinzi altora să facă anumite gesturi politice sau morale și tu să te derobezi complet de aceeași atitudine. Nu este corect, nu este cinstit și cred că nu e foarte mult de comentat aici.