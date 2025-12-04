Dominic Fritz acuză PSD că „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni”. „USR este sub asalt”

Președintele USR, Dominic Fritz, a apărat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care a acționat în privința crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, și susține că felul în care „se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist”.

„Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se folosește PSD politic de suferința a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist”, a declarat Fritz, joi, într-o postare pe Facebook.

Liderul USR susține că instituțiile locale din județele Prahova și Dâmbovița „care au eșuat lamentabil au fost conduse de oameni «vai și-amar» de-ai lor”.

„Pile și amante, umblați în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbeliște infrastructura de apă! Consecința este brutală: peste 100.000 de oameni fără apă la robinet. O criză care nu s-a născut dintr-o furtună imprevizibilă, ci din corupție, incompetență și vechi complicități”, a continuat Dominic Fritz.

El consideră că ministra USR a Mediului „a făcut exact ce trebuia să facă un lider”.

„A activat celule de criză pentru reacții rapide, a trimis corpul de control, lucrează direct cu echipele din minister pentru soluții. A reacționat prompt, ferm, transparent – chiar dacă a fost mințită de structurile politizate din teritoriu”, a adăugat președintele USR.

Dominic Fritz mai susține că Diana Buzoianu „nu a avut zile ușoare” de când a preluat mandatul de ministru al Mediului.

„A pornit reforma Romsilva, a zguduit rețelele instituționale, a pus lupa pe abuzuri și a cerut transparență. A numit directori interimari fără carnet de partid, a deschis concursuri pentru posturi. A făcut exact ceea ce sistemul nu suportă: a rupt lanțul privilegiilor”, a mai declarat el.

Fritz susține că „USR este sub asalt”

Liderul USR spune că Diana Buzoianu este „atacată feroce”, iar partidul „este sub asalt”.

„Atacurile vin într-un context în care USR este sub asalt. Miza e multiplă: să distragă atenția de la corupția lor, să saboteze campania lui Cătălin Drulă, să dea prin ricoșeu în președintele Dan. Dar mai ales să discrediteze ideea în sine că România trebuie și poate fi reformată, curățată”, a conchis președintele USR, Dominic Fritz.