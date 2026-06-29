De ce crede Dominic Fritz că un guvern Grindeanu are șanse să treacă. „Este un partid la ordin”

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, într-o postare pe Facebook, că AUR este „asigurarea de viață” a PSD, astfel că partidul lui Simion ar putea susține învestirea unui guvern condus de către Sorin Grindeanu.

„“Interesul național” a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. Portavocea partidului și fosta candidată AUR la Primăria Generală, umilită în direct la TV de propriul guru”, a scris Dominic Fritz, referindu-se la disputa recentă dintre Anca Alexandrescu și Călin Georgescu.

„AUR trebuie să-l facă pe Grindeanu premier”

„AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin”, continuă președintele USR susținând apoi că AUR este „creația sistemului”, menită să capteze și să țină sub control furia populației împotriva PSD.

„Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact”, argumentează Fritz.

El susține că AUR este „asigurarea de viață” a PSD, motiv pentru care partidul lui Simion va vota pentru guvernul Grindeanu.

„Acum AUR primește misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR”, a conchis Dominic Fritz.

Peiu vede o majoritate fragilă pentru guvernul PSD

Mesajul lui Fritz survine după ce liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat duminică pentru Digi 24 că un guvern format de președintele PSD, Sorin Grindeanu, are o șansă să fie învestit de Parlament în ipoteza în care actualul șef al Camerei Deputaților va fi desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

Peiu a anticipat că Grindeanu ar putea strânge numărul necesar de voturi pentru a trece testul din Parlament.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri”, a declarat Peiu , citat de site-ul televiziunii.

Peiu a spus că partidul său nu va susține un cabinet Grindeanu deoarece „a fost exclus” de președintele PSD de la guvernare. Însă a subliniat că formațiunea condusă de George Simion „va avea o poziție de arbitru” în Parlament pe proiectele importante depuse de partidele prooccidentale., așa cum le numește președintele Nicușor Dan.