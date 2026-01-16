Dominic Fritz, critici la adresa ANI: „Se ocupă de nimicuri”

Preşedintele USR şi primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a criticat Agenţia Naţională de Integritate (ANI), afirmând că instituţia „se ocupă de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”. Friz spune că, în cazul viceprimarului Timişoarei Paula Romocean, acuzat de incompatibilitate, „e o interpretare abuzivă, răutăcioasă a legii şi bate la ochi”, informează News.ro.

„Paula nu a fost încă declarată incompatibilă. ANI a dat un comunicat, din punctul meu de vedere, fără niciun fel de bază legală, în care au anunţat că au pornit o anchetă pe această temă. Şi la ea, şi la mine, sunt efectiv lucrurile absolut ridicole, care nu au absolut nicio legătură cu orice fel de miros de corupţie sau altceva. Adică, e atât de ridicol că efectiv îţi vine să te întrebi ce păstoresc ei acolo şi care este scopul existenţei lor. Aţi mai văzut un dosar ANI unde chiar au descoperit ca cineva să îşi bage bani în cont sau să aibă cu adevărat conflict de interese? La Paula Romocean cică a fost în consiliul de administraţie al spitalului din partea consiliului local, adică o funcţie oficială, o poziţie neremunerată, aş zice eu, mai degrabă simbolică, pentru că spitalul nu este condus de consiliul de administraţie”, a declarat Dominic Fritz, vineri seară, la postul local de televiziune Europa Nova.

El e de părere că tocmai pentru că se pot pierde mandate este grav faptul că ANI „se ocupă cu astfel de nimicuri în loc să se ocupe cu situaţii reale de conflicte de interese”.

În ceea ce priveşte dosarul deschis de ANI pe numele său, Fritz a spus că procesul său va începe, la Timişoara, în primă instanţă, el afirmând că acesta va dura, pentru că va ataca o eventuală decizie care i-ar fi nefavorabilă.

„Am o încredere destul de mare că va fi bine, pentru că teoria ANI este atât de slabă (…) Cred că orice judecător după ce vede cinci minute speţa, adică un PUZ care a fost elaborat înainte să ajung primar, cu referat de aprobare semnat de domnul Robu (predecesorul său în funcţia de primar – n.r.) în 15 octombrie, eu am ajuns primar în 29 octombrie, e evident că nu am avut nicio treabă cu acest lucru”, a subliniat Dominic Fritz.

Liderul USR, Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a fost vizat de ANI, cu care acum se află în proces, după ce aceasta l-a acuzat de conflict de interese.

În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrisanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Procesul se află acum la Curtea de Apel Timişoara, după ce a trecut pe la mai multe instanţe. Şi Paula Romocean, viceprimar, este acuzată că a încălcat regimul incompatibilităţilor.