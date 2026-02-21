Dominic Fritz, despre bugetul pentru 2026: „USR nu va fi de acord să spunem «trecem în caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD»”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că în prezent „singura soluție responsabilă” pentru reducerea deficitului bugetar este scăderea cheltuielilor statului, deoarece „soluția rapidă de a crește taxele s-a epuizat”.

„Eu nu sunt mulțumit nici cu viteza, nici cu profunzimea reformelor pe care le facem”, a declarat Dominic Fritz, într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3.

Întrebat cine reduce viteza reformelor, liderul USR a răspuns: „Păi, acum, e evident. Nu le dau note colegilor mei din coaliție, dar este evident că, de exemplu, PSD a jucat un joc foarte interesant, ca să fiu diplomat, în ultimele luni”.

„Uitați reforma administrației locale, adică reducerea de cheltuieli de personal în primării, au spus, stați un pic, nu putem să o facem până când nu facem și o reducere de cheltuieli în administrația centrală; acum, după ce am ajuns la administrația centrală, au spus, stați, stați, nu acolo, nu acolo, nu acolo (…). Important este că acum am găsit cât de cât un consens”, a continuat Fritz.

„O prea mare notă de plată este plătită de următoarea generație”

Președintele USR a fost întrebat dacă vor fi prinse în bugetul pentru 2026 și ajutoarele pe care le promite PSD pentru cei care încasează pensii mici

„Cu mine nu s-a discutat, deci nu cred că este încă închisă această discuție. Bineînțeles că fiecare are idei noi cum să putem să cheltuim bani, inclusiv idei bune, dar PSD trebuie să explice de unde să luăm acești bani. Unde USR nu va fi de acord este să spunem „trecem în caiet și să plătească următoarea generație pentru cadourile PSD anul acesta”, asta nu este posibil”, a răspuns Dominic Fritz.

El a avertizat că „realitatea este că ne îndatorăm și o prea mare notă de plată pentru consumul nostru de astăzi este plătită de următoarea generație”.

„Gata, soluția rapidă de a crește taxele s-a epuizat, acum singura soluție responsabilă este de a scădea cheltuielile și tocmai de aceea pe mine mă îngrijorează anumite luări de poziție unde ne prefacem ca și cum faptul că ne împrumutăm pentru a plăti cheltuieli curente este ceva normal. Nu este ceva normal și tocmai de aceea eu mă aștept ca această coaliție să își asume în continuare o reducere a deficitului”, a mai spus liderul USR, Dominic Fritz.