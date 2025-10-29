Dominic Fritz, despre efectele reformelor: „Prea profund suntem în rahat să ne scoatem în câteva luni”

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat, la Antena 1, că reformele preconizate de actualul guvern întâmpină rezistență din partea celor care s-au bucurat până acum de diverse privilegii, motiv pentur care aplicarea acestor reforme și apariția efectelor lor vor mai dura.

„Cei care au aceste privilegii s-au baricadat în jurul unor regulamente, contracte, cadrul şi aşa mai departe şi durează mai mult. Aş vrea şi eu să se mişte lucrurile mult mai rapid. Doar că alternativa să renunţăm nu există. Trebuie să ducem aceste lupte (…) Am trăit de prea mulţi ani minciuni. Ni s-au promis bani care nu au existat în realitate, s-au semnat contracte pentru investiţii pe baza unor bani inexistenţi şi acum trebuie să plătim această notă de plată”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, citat de News.ro.

Fritz a spus că privilegiații nu sunt doar cei care beneficiază de pensii speciale, cum ar fi magistrații, privilegii existând în multe din instituțiile statului, inclusiv printre oameni care sunt decidenți în domeniile în care activează. Din acest motiv, încercarea de eliminare a acestor privilegii este o luptă de uzură.

„Eu o duc în primăria Timişoara de 5 ani şi după 5 ani pot să zic suntem într-un moment în care mă simt confortabil cu funcţionarea administraţiei pe care o conduc, dar pentru o ţară, în câteva luni, din păcate nu se poate. Prea profund suntem în rahat, dacă îmi permiteţi, să ne putem scoate în câteva luni”, a afirmat primarul Timișoarei.

„Nu mergem acasă încă. Adică încă muncim la toate aceste reforme, trebuie să reducem dimensiunea administraţiei centrale, trebuie să facem o descentralizare reală şi să scăpăm de tot felul de instituţii inutile, trebuie să mergem mai departe pe pensii speciale, chiar după ce trecem pensiile pentru magistraţi, mai sunt multe, multe categorii de pensii speciale care trebuie eliminate”, a continuat președintele USR.

Fritz susține că statul trebuie să funcționeze din nou în folosul cetățenilor, în caz contrar existând riscul ca la putere să ajungă oameni care „chiar nu au nimic de oferit”.

„Important este să nu răsturnăm tot jocul democratic acum, să nu ne trezim într-o lume în care ne guvernează nişte unii care, în afară de promisiuni, chiar nu au nimic de oferit, ci în care, în cadrul regulilor, să schimbăm fundamentul de funcţionare ale statului şi asta înseamnă că trebuie din nou să creăm un stat care funcţionează pentru cetăţeni şi nu pentru propria clasă de privilegiaţi şi de clasă politică în care oamenii nu mai au încredere”, a explicat el.