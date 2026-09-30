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Actualitate

Dominic Fritz, după picarea Guvernului Mureșan: Președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului

Maria Ionescu
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USR va refuza să gireze un nou guvern PSD, „indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”, a reacționat Dominic Fritz după ce Guvernul PNL-USR și UDMR a picat azi la votul Parlamentului. Liderul USR vorbește din nou despre alegeri anticipate.

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