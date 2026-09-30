Dominic Fritz, după picarea Guvernului Mureșan: Președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului

USR va refuza să gireze un nou guvern PSD, „indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”, a reacționat Dominic Fritz după ce Guvernul PNL-USR și UDMR a picat azi la votul Parlamentului. Liderul USR vorbește din nou despre alegeri anticipate.

„A venit momentul să ne întoarcem la votul oamenilor. Criza politică creată de PSD și AUR afectează prețurile, afacerile românești și încrederea oamenilor în viitor. Cetățenii nu mai trebuie să se uite neputincioşi la haosul creat de PSD. USR cere alegeri anticipate”, a scris liderul USR pe Facebook.

„Președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului”

El l-a felicitat pe Siegfried Mureșan, spunând că „nu este ușor să treci prin atâtea valuri de ură și atacuri xenofobe abjecte”: „Arma sistemului este să producă frici inventate pentru a distrage atenția de la cum a capturat statul. Arma noastră sunt soluții reale pentru problemele oamenilor”.

„Cum să le mai spună ei oamenilor că toate partidele sunt la fel, când miniștrii USR au arătat că poți să te lupți cu mafiile care ne distrug mediul, să înzestrezi Armata, să deblochezi șantiere, să conduci companiile de stat după criterii de performanță și să faci România respectată în lume?

Asta au respins astăzi PSD și aliații lor goi-gălăgioși de la AUR, alături de care vor să guverneze. Noi vom refuza să girăm un nou guvern PSD, indiferent de ambalajul în care ni-l vor livra”, mai afirmă liderul USR.

Dominic Fritz spune că, după două încercări de învestire respinse și luni întregi de criză, „președintele are acum instrumentul constituțional pentru dizolvarea Parlamentului”: „Oamenii trebuie să poată să aleagă: reducerea cheltuielilor și reformarea statului sau avioane de lux pentru PSD cu sprijin de la AUR?”.

Guvernul Siegfried Mureșan a primit 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire.

Președintele Nicușor Dan a susținut în mai multe rânduri, inclusiv marți, că „alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii – și a cetățenilor români, și a piețelor financiare”.