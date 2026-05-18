Dominic Fritz explică de ce USR nu va vota pentru un guvern tehnocrat: „Soluția nu poate să fie decât politică”

USR nu va vota învestirea unui guvern din care să facă parte PSD și nici pentru unul tehnocrat pentru că acesta ar fi doar „un paravan pentru ca PSD să controleze pârghiile de putere”, a declarat luni Dominic Fritz după consultările de la Cotroceni.

Delegația USR a stat aproximativ o oră la consultări cu președintele, cea mai îndelungată perioadă dintre toate partidele. Dominic Fritz a catalogat discuția drept „lungă” și „onestă”.

El a precizat că i-a comunicat președintelui ce nu acceptă USR: guvernare cu PSD și guvern tehnocrat.

„Această criză este eminamente politică, de aceea răspunsul trebuie să fie tot unul politic, soluția nu poate să fie decât politică. Este și motivul pentru care nu vom putea susține un guvern tehnocrat care doar ar sparge relația între responsabilitate politică și putere politică. Nu vom putea susține un guvern care este un paravan pentru ca PSD să controleze pârghiile de putere în statul român”, a precizat Fritz.

Consultări la Cotroceni

Și PNL a anunțat la consultări că se opune unui guvern din care să facă parte PSD, cât și un premier tehnocrat care să aibă miniștri din PSD.

„PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va mai regăsi și PSD. Nu vom susține și un Guvern cu premier tehnocrat, în care se va găsi și PSD. În contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”, a spus Ilie Bolojan, la finalul consultărilor cu Nicușor Dan.

În schimb, George Simion a cerut președintelui să dea AUR mandatul de a forma viitorul guvern.

Urmărește consultările de la Palatul Cotroceni în LIVETEXT-ul HotNews