George Simion i-a cerut lui Nicușor Dan să dea AUR mandatul de a forma viitorul Guvern: „E timpul să lăsăm la o parte divergențele”

Președintele AUR a precizat că dacă nu va găsi majoritatea necesară pentru a forma viitorul guvern, atunci e timpul alegerilor anticipate.

Delegația AUR formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu a discutat luni aproximativ 45 de minute cu președintele Nicușor Dan în timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni. La final, George Simion a anunțat că AUR își asumă guvernarea.

„Suntem al doilea partid politic și de departe primul în simpatiile românilor. Astăzi, am cerut mandat pentru formarea noii guvernări”, a declarat liderul AUR, după discuțiile de la Cotroceni. „Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt motivele pentru care am depus moțiunea“, a continuat George Simion.

El a precizat că i-a prezentat președintelui planul AUR pentru guvernare și este pregătit să discute cu oricine este implicat direct soluțille partidului său.

„Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Însă pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea, e timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Asta așteaptă românii nu continuarea unei crize politice care costă din ce în ce mai mult“, a declarat președintele AUR.

În cazul în care nu va reuși să formeze o majoritate parlamentară pentru formarea viitorului guvern, Simion cere declanașarea alegerilor anticipate.

„Facem un apel la români să ne sprijine și dacă în actuala arhitectură a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem înapoi la popor. E mai de dorit o soluție democratică, decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza”, a spus George Simion, care nu a luat întrebări din partea jurnaliștilor prezenți.

Conform primului sondaj făcut după moțiunea de cenzură și publicat luni de INSCOP, AUR rămâne principalul partid din România în intenția de vot a românilor pentru alegerile parlamentare, cu un scor între 38 și 41%. În premieră în ultimii șase ani, în acest sondaj, PNL trece în fața PSD în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare.

