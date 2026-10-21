Dominic Fritz spune care este acum relația USR cu Nicușor Dan. „Foarte mulți alegători ai săi sunt dezamăgiți”

USR nu are cu Nicușor Dan „aceeași relație cu care am pornit la drum”, a declarat Dominic Fritz, în prima conferință de presă după intrarea USR în opozție.

Liderul Uniunii a spus foarte mulți alegători președintelui sunt „dezamăgiți” după un an și jumătate de mandat al acestuia.

„Indiferent cum judecăm diverse poziții, rezultatul este că avem un Guvern în care PSD controlează puterea în această tară. Pentru o majoritate copleșitoare a cetățenilor e o constatere dezamăgitoare”, a declarat el.

Fritz a susținut că USR va face de acum înainte „opoziție focusată pe soluții” și a acuzat că Guvernul Luca Niculescu este „paravan” pentru PSD.

„Vom face o opoziție curajoasă la fel cum ați văzut curajul miniștrilor. Vom face opoziție focusată pe soluții, ne vom folosi de toate pârghiile pe care le avem în funcție”, a precizat el.

În privința relației cu PNL, Dominic Fritz a spus că USR are cu liberalii „o colaborare foarte bună, dar orice relație comportă și diferențe de opinie”.