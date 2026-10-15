„Domnul «Nordis» minte ridicol”. Replica Dianei Buzoianu, după ce Sorin Grindeanu a acuzat-o că „face pe polițista”

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, susține că liderul PSD, Sorin Grindeanu, „minte ridicol”, pe fondul acuzațiilor legate de Autostrada Sibiu – Piteşti.

Buzoianu i-a răspuns astfel lui Grindeanu, care a acuzat-o că „face pe poliţista” şi că ar trebui să facă „politici publice”, în contextul în care președintele social-democraților a susținut că avizul de mediu revizuit pentru o parte din Autostrada Sibiu – Piteşti „stă la semnat din 14 august”.

„Grindeanu zis şi domnul «Nordis» sau «ceas scump ascuns la conferinţe de presă» minte ridicol că sunt nişte autorizaţii care «stau la semnat din luna august la mediu» pentru Autostrada Sibiu-Piteşti. Ca la radio Erevan: nu e vorba de autorizaţie, ci de acord de mediu. Şi nu stă la semnat, ba mai are de parcurs etapele legale până la semnare pentru că încă nu s-au primit răspunsurile de la CNAIR. Este jenant pentru domnul Nordis să susţină aşa o minciună pentru că este o informaţie foarte uşor de verificat că e complet falsă. Na, evident, avioanele private şi cutiile de pantofi nu le fac domnul Grindeanu sau apropiaţii lui din prea multă onestitate”, a scris Diana Buzoianu joi, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

Ministrul interimar al Apelor, Pădurilor şi Mediului precizează că autostrada Sibiu-Piteşti şi-a modificat traseul pentru care avea acord de mediu. Potrivit Dianei Buzoianu, după ce CNAIR a cerut modificarea traseului iniţial, a repornit procedura de obţinere a unui nou acord de mediu.

„Cât timp Grindeanu şi oamenii lui de la PSD aruncă pe fereastră proiecte strategice (a se vedea lucrările de pe Dunăre de pe braţul Bala) dacă doar cineva le cere câteva informaţii suplimentare, ANMAP şi restul autorităţilor muncesc să ducă la bun final orice proiect util, chiar şi modificat. Aşadar, au avut loc deja multiple întâlniri cu CNAIR ca să fie un proces cât mai rapid de reavizare pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Ba a mai fost, între timp, adoptată şi o Hotărâre de Guvern care să ajute în etapele de avizare”, a adăugat Buzoianu, citată de News.ro.

Ea a precizat că în acest moment este etapa în care au fost puse în transparenţă documentele de avizare, au fost transmise observaţiile în termenul legal şi CNAIR are obligaţia legală să răspundă la aceste observaţii ca să poată să se treacă de etapa de dezbatere publică.

„Tot aşa, CNAIR are de dat nişte răspunsuri la observaţiile ANMAP la studiile depuse pentru avizare. La acest moment, nu au fost încă trimise răspunsurile de către CNAIR. După ce se primesc aceste răspunsuri se intră în etapa legală a comisiei de analiză tehnică. Domnule Grindeanu, nu vreţi mai bine să faceţi şi lucruri utile pentru români decât să minţiţi despre proiecte strategice pe la emisiunile TV prietene?”, a încheiat Diana Buzoianu.

Ce a spus Grindeanu

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, marți seară, că reprezentanții USR „trebuie să plece acasă” și că nu ia sub nicio formă în calcul vreo colaborare cu ei.

Declarațiile liderului social-democrat au venit pe fondul scandalului declanșat de ministra Mediului legat achizițiile de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

„Ăștia de la USR trebuie să plece acasă. Nu fac decât rău. (…) Nu iau în calcul sub nicio formă vreo colaborare cu ei”, a spus Grindeanu, într-o emisiune la România TV.

Liderul PSD a adăugat că în momentul în care cei din USR ajung miniștri au impresia că „sunt un fel de detectivi”.

„Am văzut și cum fac poliție, caută pe la ANM sutiene. Dau un exemplu. Nu spun, cine încalcă legea, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, a încălcat legea, să plătească. La Mediu sau oriunde au mers domnii ăștia sau doamnele de la USR au impresia că, în momentul în care se duc într-un post de ministru, sunt un fel de detectivi. Ei trebuie să găsească ceva”, a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

„Doamna asta face pe poliţista în Ministerul Mediului, caută sutiene şi lenjerie”, a acuzat Grindeanu, precizând că ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, ar trebui să facă politici publice.

„Foarte bine, dar să știți că există în fiecare minister câte un corp de control. Tu trebuie să faci altceva, să administrezi acel domeniu, să faci politici publice în acel domeniu, să încerci să aduci bunăstare românilor din perspectiva acelui domeniu”, a adăugat liderul PSD.