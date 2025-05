Donald Trump anunță că „studiază îndeaproape” o acţiune în justiţie împotriva New York Times, pe care îl acuză de „amestec, inclusiv în alegeri”

Preşedintele american Donald Trump anunţă că Guvernul său „studiază îndeaproape” posibilitatea de a da în judecată prestigiosul cotidian New York Times, pe care-l acuză de „amestec, inclusiv în alegeri”, scrie New.ro, citând AFP.

„Times ar trebui să dea socoteală pentru comportamentul potenţial ilegal”, a scris miercuri președintele american pe reţeua sa Ttruth Social. El şi-a evocat, de asemenea, acțiunile judiciare împotriva presei, mai ales postul CBS News.

Acesta este ultimul dintr-o serie de atacuri împotriva presei ale lui Donald Trump, care îi cataloghează cu regularitate pe jurnalişti drept „inamici ai poporului”, după revenirea sa la Casa Albă, anul acesta.

La începutul săptămânii, miliardarul a atacat mai multe publicaţii americane de prin-plan – The New York Times, The Washington Post sau ABC News – după ce acestea au publicat sondaje care arată că rata aprobării sale de către public a scăzut puternic.

Trump acuză publicațiile care îl critică de faptul că sunt „bolnave” şi afirmă că ar trebui să fie anchetate cu privire la „fraudă electorală”: „Sunt nişte criminali pesimişti care se scuză la abonaţii şi cititorii lor atunci când câştig eu alegerile larg, mai larg decât arătau sondajele lor, pierd multă credibilitate şi apoi continuă să trişeze şi să mintă.”

În februarie, Casa Albă a restrâns puternic accesul prestigioasei agenţii americane de presă The Associated Press, din cauză că nu a adoptat denumirea „Golful Americii”, decretată de către Donald Trump în locul denumirii de Golful Mexic – o decizie pe care agenţia de presă a atacat-o în justiţie.

Administraţia Trump a inițiat și desfiinţarea, contestată în justiţie, a „vocii” Americii în străinătate – Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty şi Radio Free Asia.