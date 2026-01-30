Donald Trump a anunțat pe cine a ales să conducă Rezerva Federală, cea mai puternică bancă din lume

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că l-a ales pe Kevin Warsh, un fost guvernator al Rezervei Federale (Fed), banca centrală a Statelor Unite pentru a o conduce după expirarea mandatului actualului său președinte, transmite Reuters.

„Am plăcerea să anunț că îl nominalizez pe Kevin Warsh pentru funcția de PREȘEDINTE AL CONSILIULUI GUVERNATORILOR SISTEMULUI REZERVEI FEDERALE”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Îl cunosc pe Kevin de mult timp și nu am nicio îndoială că va rămâne în istorie ca unul dintre MARII președinți ai Rezervei Federale, poate chiar cel mai bun. Pe deasupra tuturor calităților, el este ‘tipul perfect’ și nu te va dezamăgi niciodată. Felicitări, Kevin!”, a adăugat Trump la finalul unui amplu mesaj în care a prezentat CV-ul lui Warsh.

Acesta era considerat favoritul lui Trump pentru funcție.

Cine este Kevin Warsh, nominalizarea lui Donald Trump pentru șefia Rezervei Federale

Acum în vârstă de 55 de ani, Warsh a fost un membru al Boardului guvernatorilor Rezervei Federale între 2006 și 2011), fiind la numire cel mai tânăr guvernator al Fed.

El și-a obținut licența în politici publice la Universitatea Stanford, a urmat studii de economie și politici publice la MIT și și-a luat doctoratul în drept la Universitatea Harvard.

Warsh s-a erijat drept un intermediar-cheie între Fed și Wall Street în timpul crizei economice din 2008 și a reprezentat Fed în G20 și în dialoguri economice cu Asia.

Înainte de Fed, a fost consilier economic al președintelui și secretar executiv al National Economic Council în administrația George W. Bush. După Fed, a fost Senior Fellow la Hoover Institution (Stanford). În prezent el predă la Stanford Graduate School of Business și este membru în consilii de administrație ale unor mari companii.

Fostul președinte Fed Ben Bernanke (stânga), alături de Kevin Warsh, favoritul lui Trump pentru șefia Fed și de Donald L. Kohn, ex-guvernator al Fed Dallas. Credit line: Reed Saxon / AP / Profimedia

Cum gândește Kevin Warsh despre economie

Inflația: „nu e un accident, e un eșec al politicii economice”

Warsh este din tabăra hawkish. Tabăra „hawkish” din Fed este grupul de membri ai Federal Reserve care pun accent prioritar pe combaterea inflației, chiar cu prețul unei creșteri economice mai lente sau al riscului de șomaj mai ridicat. În jargonul de politică monetară, „hawkish” descrie o atitudine favorabilă dobânzilor mai mari pentru a ține sub control inflația.

Membrii hawkish susțin de obicei majorări de rată sau menținerea ratelor la niveluri ridicate și sunt mai puțin dispuși să relaxeze rapid politica monetară.

Warsh crede că Fed a reacționat prea târziu la inflația post-pandemie și vede inflația ca rezultat al banilor prea ieftini și al tolerării exceselor fiscale. El respinge ideea că inflația e doar „temporară” sau „externă”.

Faptul că Trump l-a ales pe Warsh este oarecum surprinzător având în vedere aceste poziții ale economistului. Trump l-a criticat în mod repetat și adesea virulent pe Jerome Powell, actualul președinte al Rezervei Federale, tocmai pe motiv că nu reduce suficient de repede dobânzile de referință.

În termenii cei mai simpli, dobânzile de referință ridicate temperează inflația deoarece descurajează luarea de credite. Însă asta descurajează totodată consumul, ceea ce încetinește creșterea economică.

Mandatul lui Jerome Powell în fruntea Fed se va încheia oficial pe 15 mai, iar Warsh va trebui confirmat de Senatul american, ceea ce pare o formalitate având în vedere faptul că acesta este controlat de republicanii lui Trump, dar și CV-ul candidatului propus de președinte.