Cine este Kevin Warsh, favoritul lui Trump pentru șefia Federal Reserve

Fostul președinte Fed Ben Bernanke (stânga), alături de Kevin Warsh, favoritul lui Trump pentru șefia Fed și de Donald L. Kohn, ex-guvernator al Fed Dallas. Credit line: Reed Saxon / AP / Profimedia

Kevin Warsh este un finanțist și avocat american, cunoscut mai ales pentru faptul că a fost membru al Consiliului Guvernatorilor al Federal Reserve (banca centrală a SUA) între 2006 și 2011. A avut un rol important în gestionarea crizei financiare globale din 2008 și este frecvent menționat ca posibil viitor președinte al Fed.

Carte de vizită

Nume complet: Kevin Maxwell Warsh

Născut: 13 aprilie 1970, Albany, New York

Studii:

licență în politici publice – Stanford University

doctor în drept (J.D.) – Harvard University

studii de economie și politici publice la MIT

Carieră:

Membru al boardului guvernatorilor Federal Reserve (2006–2011). La numire, a fost cel mai tânăr guvernator al Fed.

A fost un intermediar-cheie între Fed și Wall Street în timpul crizei din 2008.

A reprezentat Fed în G20 și în dialoguri economice cu Asia.

Înainte de Fed, a fost consilier economic al președintelui și secretar executiv al National Economic Council în administrația George W. Bush.

După Fed:, a fost Senior Fellow la Hoover Institution (Stanford).

Predă la Stanford Graduate School of Business.

Membru în consilii de administrație ale unor mari companii.

În 2026, Kevin Warsh este văzut ca un candidat important pentru funcția de președinte al Federal Reserve, posibil succesor al lui Jerome Powell, cu sprijin din zona politică a fostului președinte Donald Trump.

Cum gândește Kevin Warsh despre economie

Inflația: „nu e un accident, e un eșec al politicii economice”

Warsh este din tabăra hawkish. Tabăra „hawkish” din Fed este grupul de membri ai Federal Reserve care pun accent prioritar pe combaterea inflației, chiar cu prețul unei creșteri economice mai lente sau al riscului de șomaj mai ridicat.

În jargonul de politică monetară, „hawkish” descrie o atitudine favorabilă dobânzilor mai mari pentru a ține sub control inflația.

Membrii hawkish susțin de obicei majorări de rată sau menținerea ratelor la niveluri ridicate și sunt mai puțin dispuși să relaxeze rapid politica monetară.

Warsh crede că Fed a reacționat prea târziu la inflația post-pandemie și vede inflația ca rezultat al banilor prea ieftini și al tolerării exceselor fiscale. El respinge ideea că inflația e doar „temporară” sau „externă”.

Tiparnița de bani (QE): „am exagerat”

Warsh e un critic vocal al quantitative easing (QE) prelungit; bilanțului uriaș al Fed și ideii că banca centrală poate rezolva orice problemă economică.

El spune, pe scurt: Fed a devenit prea mare, prea politică și prea confortabilă.

Independența Fed: paradoxul Warsh

Aici e interesant: declarativ, e un apărător al independenței băncii centrale. Dar practic, e apropiat de Donald Trump, care a atacat frecvent Fed.

Riscul perceput de piețe: o Fed mai „politizată”, chiar dacă discursul e pro-independență.

Ce ar însemna Warsh la conducerea Fed

Pentru piețe financiare:

mai puțină toleranță la bule speculative

mai puține „cadouri” pentru burse

un dolar mai puternic

o volatilitate mai mare pe termen scurt

Wall Street nu l-ar iubi. Dar traderii de dobânzi l-ar lua foarte în serios.

Diferența față de Jerome Powell

Powell e prudent, incremental . Warsh e mai dur, mai doctrinar.

Powell preferă o comunicare „liniștitoare”. Warsh una mai tăioasă

Powell e adeptul unei reacții graduale. Warsh preferă reacțiile decisive

Concluzia : Dacă Warsh ajunge președinte Fed, inflația devine inamicul nr. 1, fără scuze; piețele vor fi mai nervoase. Iar Fed va semăna mai mult cu o bancă centrală „old school”, mai puțin cu un stabilizator de burse.