O nouă demitere la vârful SUA: Donald Trump a concediat-o pe procuroarea generală Pam Bondi

Președintele american Donald Trump a confirmat joi că procuroarea generală a SUA, Pam Bondi, a fost demisă din funcție și a declarat că aceasta va fi înlocuită de procurorul general adjunct Todd Blanche, care va ocupa funcția în calitate de interimar, scriu Reuters și AFP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a lăudat-o pe Bondi ca fiind o „mare patriotă americană și o prietenă loială” și a spus că ea va trece la un post în sectorul privat. Trump a adăugat că procurorul general adjunct Todd Blanche, fostul său avocat personal, va conduce Departamentul Justiției în perioada de tranziție.

„Pam Bondi este o mare patriotă americană și o prietenă loială, care mi-a servit cu devotament în calitate de procuror general în ultimul an. Pam a făcut o treabă extraordinară coordonând o campanie masivă de combatere a criminalității în întreaga țară, numărul crimelor scăzând la cel mai scăzut nivel din 1900 încoace. O iubim pe Pam, iar ea va trece la un nou post foarte necesar și important în sectorul privat, care va fi anunțat în viitorul apropiat, iar adjunctul nostru la Justiție, Todd Blanche, un jurist foarte talentat și respectat, va prelua funcția de procuror general interimar. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a scris liderul american, în mesajul publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, în care a anunțat demiterea lui Pam Bondi.

Pe durata mandatului său în calitate de șefă a autorităților de aplicare a legii din SUA, Bondi a fost o susținătoare ferventă a agendei lui Trump și a pus capăt tradiției de lungă durată a Departamentului Justiției de a-și păstra independența față de Casa Albă în cadrul anchetelor sale.

Mai devreme, un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că Trump a demis-o pe Pam Bondi ca urmare a frustrării crescânde faţă de performanţele acesteia, inclusiv modul în care a gestionat dosarele de anchetă legate de defunctul finanţist şi infractor sexual Jeffrey Epstein.

Trump ar fi devenit, de asemenea, frustrat de faptul că Bondi nu acţionează suficient de repede pentru a-i urmări penal pe criticii şi adversarii pe care dorea să-i vadă acuzaţi penal.

Procuroarea generală era una dintre cele mai fidele susţinătoare ale şefului Casei Albe, dar în ultimele zile zvonurile că ar putea fi înlocuită pentru că Trump nu mai este mulţumit de ea au revenit insistent.

Potrivit CNN și News.ro, liderul de la Casa Albă doreşte să îl numească în locul ei pe directorul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (EPA), Lee Zeldin.

Recent, Trump a înlocuit-o pe o altă susţinătoare fidelă a sa, Kirsti Noem, de la conducerea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), aceasta fiind primul membru al Cabinetului demis de la revenirea la Casa Albă a miliardarului american.

Gestionarea dosarelor Epstein

Printre principalele nemulțumiri ale președintelui american se numără modul în care aceasta a gestionat dosarele Epstein, o problemă politică majoră pentru Trump.

De altfel, mandatul lui Pam Bondi a fost dominat de criticile repetate privind dosarele Epstein, venite inclusiv din partea aliaților lui Trump și a unor parlamentari republicani.

Bondi a fost acuzată că a mușamalizat sau a gestionat defectuos publicarea documentelor privind anchetele Departamentului Justiției (DOJ) referitoare la traficul sexual în cazul lui Epstein, un finanțist care a cultivat legături cu o serie de personalități bogate și puternice.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a votat luna trecută citarea lui Bondi pentru a o obliga să depună mărturie cu privire la ancheta Departamentului Justiției asupra lui Epstein.

O durere de cap politică

Chestiunea legată de gestionarea dosarelor Epstein i-a creat probleme politice lui Trump și a atras o nouă atenție asupra prieteniei din trecut a republicanului cu Epstein, despre care el a afirmat că s-a încheiat cu zeci de ani în urmă.

Demiterea lui Pam Bondi ar putea duce la o reorganizare a strategiei în cadrul Departamentului Justiției și, eventual, la o nouă încercare de a mobiliza sistemul juridic american împotriva țintelor lui Trump, notează Reuters.

Bondi este al doilea înalt oficial al lui Trump care a fost concediat recent. Trump a demis-o pe secretara pentru Securitate Internă, Kristi Noem, pe 5 martie, în urma criticilor aduse modului în care aceasta a condus agenția și s-a pliat agendei lui Trump în materie de imigrație.

Bondi, fost procuror general republican al statului Florida, a afirmat că a lucrat la restabilirea concentrării Departamentului de Justiție asupra crimelor violente și la refacerea încrederii susținătorilor lui Trump, după ce procurorii federali l-au pus sub acuzare penală de două ori pe Trump în timpul anilor în care acesta nu se afla la putere.

Bondi a fost, de asemenea, criticată pentru demiterea a zeci de procurori de carieră care lucrau la anchete care nu erau pe placul lui Trump, criticii acuzând-o că a abandonat accentul tradițional al Departamentului Justiției pe justiția imparțială.

Bondi a apărat publicarea dosarelor Epstein, spunând că administrația Trump a fost mai transparentă în această chestiune decât președinții anteriori și că avocații Departamentului Justiției au lucrat într-un interval de timp comprimat pentru a examina volume întregi de materiale.

Confruntări cu parlamentarii americani

În timpul unei audieri combative în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților în ianuarie, Bondi a răspuns criticilor cu atacuri politice îndreptate împotriva legiuitorilor. Ea a refuzat să-și ceară scuze sau să se uite la victimele lui Epstein și la rudele acestora care au asistat la procedură.

La începutul anului trecut, Bondi a alimentat speculațiile aprinse cu privire la dosarele Epstein, afirmând că o listă de clienți se afla pe biroul ei pentru a fi analizată. Însă, după ce o primă publicare a inclus materiale care erau în mare parte deja publice, Departamentul Justiției și FBI au transmis în iulie că dosarul a fost închis și că nu se justifică alte dezvăluiri.

Măsura a stârnit o explozie de critici și, în cele din urmă, o lege bipartizană adoptată în noiembrie a obligat Departamentul Justiției să publice aproape toate dosarele legate de Epstein.

Publicarea a aproximativ 3 milioane de pagini de documente nu a pus capăt controversei, deoarece legiuitorii au criticat cenzurarea dosarelor și dezvăluirea identității unor victime ale lui Epstein.

Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, condusă de republicani, a votat citarea lui Bondi, iar aceasta urmează să depună mărturie pe 14 aprilie.