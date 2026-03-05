Trump dă afară un om-cheie: pe Kristi Noem. „Îi mulțumesc pentru munca sa”

Președintele american Donald Trump a anunțat joi pe rețeaua sa Truth Social destituirea lui Kristi Noem de la șefia Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS – Homeland Security), anunță agențiile internaționale de presă.

Potrivit presei americane, Donald Trump ar fi luat această decizie după audierea lui Kristi Noem în Congresul american, când ea a fost pusă în dificultate de întrebările referitoare la atribuirea unui important contract public, scrie AFP.

Kristi Noem (54 de ani) era una dintre figurile centrale ale administrației Trump implicate în aplicarea politicii dure anti-imigrație.

În mesajul în care anunță înlocuirea lui Noem, Trump îi mulțumește pentru munca sa și consemnează „rezultatele spectaculoase” ale acesteia în funcție.

Ce nouă funcție va prelua Kristi Noem

Potrivit liderului de la Casa Albă, lui Kristi Noem i se va încredința o misiune de „emisar special” pentru America Latină.

Ea va fi înlocuită la șefia Homeland Security, începând cu 31 martie, de Markwayne Mullin, senator republican de Oklahoma.

Kristi Noem, o figură centrală a politicii anti-imigrație a administrației Trump

Adeptă a punerilor în scenă șocante, Kristi Noem a întruchipat pentru opozanții lui Donald Trump întreaga brutalitate a politicii de expulzări în masă promovate de republican.

Kristi Noem și Donald Trump la Casa Albă. Foto: Evan Vucci / AP / Profimedia

De exemplu, pozând mândră în fața deținuților înghesuiți într-o celebră mega-închisoare din El Salvador, ea a afișat aproape caricatural inflexibilitatea administrației Trump față de imigrația ilegală.

Însă metodele dure ale șefei Securității Interne a SUA și, totodată, gustul său nemăsurat pentru publicitate au grăbit căderea în dizgrație a fostei guvernatoare a statului Dakota de Sud, notează agenția France Presse.

La sfârșitul lunii ianuarie, în contextul incidentelor din orașul Minneapolis, soldate cu uciderea a doi cetățeni americani în timpul unor operațiuni în teren a poliției anti-imigrație (ICE), președintele Donald Trump insista că șefa Homeland Security face „o treabă foarte bună” și va rămâne în funcție.

Însă, potrivit presei americane, Trump ar fi fost foarte nemulțumit de modul în care Noem a răspuns la tulburările din Minneapolis. Confruntat cu o criză de imagine, Trump l-a demis în schimb pe Greg Bovino, vârful de lance al luptei contra imigrației.

The Atlantic a relatat însă că secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, și consilierul său apropiat, Corey Lewandowski, care erau cei mai mari susținători ai lui Bovino, riscă și ei să-și piardă posturile. Politico a scris la rândul său că aliații Casei Albe dau vina tot mai mult pe o singură persoană pentru haosul represiunii contra migranților din Minneapolis, iar aceasta este Kristi Noem.

La scurt timp după ce doi cetățeni americani – Renee Good și Alex Pretti – au fost uciși în incidente separate, în ianuarie, Noem a susținut că aceștia păreau să fi fost implicați în acte de terorism intern, declarații făcute înainte de orice anchetă completă asupra evenimentelor.

Marți, în cadrul unei audieri în Senatul SUA, Kristi Noem și-a menținut declarațiile prin care numea acțiunile celor doi cetățeni americani împușcați mortal de ofițeri federali de imigrări în Minneapolis drept „terorism intern”.

A suspendat vizele românilor pentru SUA

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA este instituția care are în coordonare și Programul de Scutire de Viză (Visa Waiver), în care România trebuia să intre din data de 31 martie 2025.

Însă, în data de 25 martie 2025, instituția condusă de Kristi Noem a anunțat că SUA revizuiește includerea țării noastre în program, pentru a „asigura respectarea cerințelor stricte de securitate ale acestuia”, și că, pe perioada reviziurii, suspendă implementarea Sistemului Electronic de Autorizare a Călătoriei (ESTA) pentru cetățenii români.