Donald Trump a publicat numărul unui senator republican și le-a spus americanilor să-l sune

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat online un număr de telefon care se presupune că îi aparține unui senator republican, într-o serie de postări făcute sâmbătă, în contextul disputei privind introducerea permanentă a orei de vară, relatează Reuters.

În prima postare, Trump i-a îndemnat pe oameni să sune la un număr de telefon despre care a spus că îi aparține senatorului Tom Cotton, republican de Arkansas, care se opune unui proiect de lege susținut de Trump și care ar elimina schimbarea orei de două ori pe an.

Disputa are un proiect de lege care ar pune capăt practicii de a da ceasul înainte sau înapoi cu o oră de două ori pe an. Trump susține că majoritatea americanilor își doresc mai multă lumină naturală după-amiaza, în timp ce Cotton argumentează că schimbarea ar însemna ca, în lunile de iarnă, cei care se trezesc devreme să înceapă ziua pe întuneric.

„Atenție, toată lumea din Arkansas. Tom Cotton, un prieten de-al meu, ține pe loc un proiect de lege foarte important”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

Cotton nu a răspuns direct afirmațiilor lui Trump, însă a publicat un mesaj pe X.

„Nimănui nu-i place să schimbe ora, nici mie, dar Congresul a introdus de mai multe ori în trecut ora de vară permanentă și de fiecare dată a renunțat la ea după ce americanii au ajuns să se confrunte cu răsărituri absurd de târzii în timpul iernii”, a scris el.

„Locuitorii din Arkansas nu vor ca micuții lor să meargă la școală pe întuneric beznă și voi pune întotdeauna Arkansas pe primul loc”, a continuat el.

Când Reuters a sunat la numărul de telefon indicat de Trump ca aparținând lui Cotton, apelul a fost direcționat direct către o căsuță vocală care nu preciza că îi aparține senatorului.

Majoritatea statelor americane aplică schimbarea orei încă din anii 1960. În acest an, în SUA, ceasurile urmează să fie date înapoi la ora standard pe 1 noiembrie.

Sprijin din partea jucătorilor de golf și a fermierilor

Trump a spus că jucătorii de golf susțin schimbarea, distribuind o scrisoare din 1 octombrie semnată de Brian Rolapp, directorul general al PGA Tour.

„PGA Tour, de exemplu, are nevoie de mai multă lumină naturală după-amiaza pentru a putea încheia turneele”, a spus Trump, care își petrece adesea weekendurile la cluburile sale de golf din întreaga țară.

El i-a indicat, de asemenea, pe jucătorii de tenis, vânători și fermieri drept susținători ai menținerii orei de vară pe tot parcursul anului. În postarea de sâmbătă după-amiază, președintele a invocat și siguranța publică drept argument.

„Infractorilor nu le place să lucreze pe lumină”, a scris Trump. Ulterior, el a revenit cu o a treia postare pe această temă, afirmând că „oameni foarte importanți” i-au spus că nu le place să ajungă acasă pe întuneric.

Nu este prima dată când Trump publică numărul de telefon al unui senator pentru a-și susține un punct de vedere. În timpul primei sale campanii prezidențiale, în 2015, Trump a citit la un miting numărul de telefon al senatorului Lindsey Graham și l-a numit pe republicanul din Carolina de Sud „idiot”.

Cei doi s-au împăcat ulterior, iar Graham, care a murit în iulie 2026, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți aliați ai lui Trump în Congres.