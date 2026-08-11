Donald Trump a schimbat schema de vaccinare a copiilor. Decizia în cazul ROR

Președintele american Donald Trump a semnat luni un decret care prevede reducerea numărului de vaccinuri administrate copiilor și recomandă ca vaccinul împotriva oreionului, rujeolei și rubeolei (ROR) să fie separat în trei doze individuale, relatează BBC.

„Cu câteva decenii în urmă, copiii primeau doar o mică parte din vaccinurile necesare astăzi”, a declarat Trump.

„Pe vremea aceea, oamenii erau mult mai sănătoși și, desigur, ratele ridicate de autism observate în prezent nu existau”, a adăugat Trump.

Președintele american a pus de mult timp la îndoială siguranța vaccinurilor ROR, dar numeroase studii nu au găsit nicio legătură între vaccinuri și autism.

Decretul recomandă, de asemenea, reducerea numărului de vaccinuri pentru copii la 11, de la cele 18 recomandate în prezent de Academia Americană de Pediatrie (AAP).

Luni, în cadrul unei declarații ținute în Biroul Oval, președintele american a afirmat că administrația sa „recunoaște recomandările de referință privind vaccinarea copiilor doar pentru 11 vaccinuri de bază împotriva celor mai grave și periculoase boli”.

Vaccinările recomandate pentru toți copiii în conformitate cu acest ordin vizează rujeola, oreionul, rubeola, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, poliomielita, Haemophilus influenzae de tip B, boala pneumococică, virusul papilomului uman și varicela.

„Le reducem”, a spus Trump.

„Nu este vorba doar de faptul că se administrează mai puține vaccinuri, sau «înțepături», cum se spune, ci de faptul că acestea se administrează în cadrul unei serii de vizite la medic”, a mai spus Trump.

Doze de „mărimea unei sticle de suc”

Trump a mai spus, fără dovezi, că vaccinul ROR ar putea fi „destul de letal” dacă ar fi administrat dintr-o singură dată.

El a vorbit despre injecţii „de mărimea unei sticle de suc” administrate copiilor în SUA, fără să facă precizări despre această comparaţie incredibilă.

Când un reporter i-a cerut dovezi în sprijinul afirmației privind „letalitatea” vaccinului, Trump a răspuns: „Ce am auzit eu este că există unii oameni care spun că așa stau lucrurile”.

Experții îl contrazic ferm pe Trump

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), vaccinul ROR prezintă un risc foarte redus de convulsii febrile la copiii mici. Persoanelor cu probleme de sănătate, inclusiv cu reacții alergice severe sau sistem imunitar slăbit, li se recomandă să consulte un medic înainte de administrarea vaccinului.

CDC afirmă că „majoritatea persoanelor care primesc vaccinul ROR nu au probleme grave în urma administrării acestuia” și că vaccinarea „este mult mai sigură decât îmbolnăvirea de rujeolă, oreion sau rubeolă”.

Experții spun că lăsarea unui interval de timp între vaccinuri crește riscul ca copiii să se îmbolnăvească în această perioadă sau să rateze programările, în cazul în care sunt necesare mai multe doze.

Anul trecut, Donald Trump a susținut că utilizarea Tylenol (paracetamol) în timpul sarcinii provocă autism. Afirmațiile sale au fost contrazise ferm de comunitatea medicală internațională, care a arătat că nu există dovezi științifice în acest sens, iar paracetamolul rămâne sigur pentru gravide.