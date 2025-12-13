Donald Trump apasă pedala pentru planul de pace. Întâlnire-cheie la Berlin pentru terminarea războiului din Ucraina

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni la Berlin în acest weekend, a declarat un oficial american informat cu privire la acest subiect, relatează Reuters.

Witkoff se va întâlni, de asemenea, cu omologii săi din Franța, Marea Britanie și Germania duminică și luni, a adăugat oficialul. The Wall Street Journal a relatat prima dată despre această întâlnire.

Alegerea de a-l trimite pe Witkoff, care a condus negocierile cu Ucraina și Rusia privind o propunere de pace a SUA, subliniază nevoia urgentă a Washingtonului de a elimina diferențele rămase cu Kievul în ceea ce privește termenii planului pentru încheierea războiului.

Administrația Trump face presiuni pentru ca acordul să fie încheiat până la Crăciun și a organizat mai multe runde de negocieri cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei în ultimele săptămâni, deși nu există semne că s-ar apropia o soluție, notează BBC.

Președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz erau, de asemenea, așteptați să participe, conform WSJ.

Joi, Casa Albă a declarat că Trump va trimite un oficial la întâlnire doar dacă va considera că s-au înregistrat suficiente progrese în negocierile de pace.

Întâlnirea din weekend are ca scop discutarea celei mai recente versiuni a unui plan de pace în 20 de puncte, mediat de SUA, la doar câteva zile după ce Ucraina a predat Washingtonului versiunea revizuită, potrivit informațiilor apărute până acum, notează Politico.

Planul propune o „zonă economică liberă” demilitarizată în regiunea Donbas, unde ar exista și interese comerciale americane.

Un punct major de blocaj în negocieri este soarta teritoriilor din estul Ucrainei, pe care Kievul refuză să le cedeze după ocupația Moscovei.