Donald Trump afirmă că Xi Jinping susține redeschiderea Strâmtorii Hormuz, în timp ce Beijingul critică războiul cu Iranul: Războiul „nu ar fi trebuit să înceapă niciodată”

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping este de acord că Teheranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, deși China nu a dat niciun semn că se va implica în această chestiune, potrivit Reuters.

În timpul zborului de întoarcere de la Beijing, vineri, după două zile de discuții cu Xi, Trump a spus că ia în calcul ridicarea sancțiunilor americane impuse companiilor petroliere chineze care cumpără petrol iranian. China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian.

„Nu cer nicio favoare, pentru că atunci când ceri favoruri trebuie să întorci favorul”, a spus Donald Trump, întrebat de un reporter aflat la bordul Air Force One dacă Xi Jinping și-a asumat ferm că va face presiuni asupra iranienilor pentru redeschiderea acestei rute.

Xi Jinping nu a comentat discuțiile cu Donald Trump despre Iran, însă Ministerul chinez de Externe a criticat războiul, descriindu-l drept un conflict „care nu ar fi trebuit să înceapă niciodată și care nu are niciun motiv să continue”.

„Vrem ca strâmtoarea să fie deschisă”

Iranul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzita anterior o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaz natural lichefiat, înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacurile din 28 februarie. Perturbarea transportului maritim a provocat cea mai mare criză de aprovizionare cu petrol din istorie, iar prețurile au crescut puternic.

Ebrahim Azizi, șeful comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, a declarat sâmbătă că Teheranul a pregătit un mecanism pentru gestionarea traficului prin strâmtoare, pe o rută desemnată care urmează să fie prezentată în curând.

Azizi a spus că doar navele comerciale și actorii care cooperează cu Iranul vor beneficia de acest mecanism și că vor fi percepute taxe pentru serviciile specializate oferite în cadrul acestuia.

SUA și-au suspendat atacurile luna trecută, dar au început o blocadă portuară. Teheranul, care a lansat atacuri asupra Israelului, bazelor americane și statelor din Golf după izbucnirea războiului, a transmis că nu va redeschide strâmtoarea până când SUA nu vor pune capăt blocadei. Donald Trump a amenințat că va relua atacurile dacă Iranul nu acceptă un acord.

„Nu vrem ca ei să obțină arma nucleară, vrem ca strâmtoarea să fie deschisă”, a declarat Trump la Beijing, alături de Xi Jinping.

Iranul, care neagă de mult timp că intenționează să construiască o armă nucleară, a refuzat să oprească cercetările nucleare sau să renunțe la stocul ascuns de uraniu îmbogățit, spre frustrarea lui Trump.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a declarat că Teheranul a primit mesaje din partea SUA care indică disponibilitatea Washingtonului de a continua negocierile.

„Sperăm ca, odată cu avansarea negocierilor, să ajungem la un rezultat bun, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să poată fi securizată complet și să putem accelera revenirea traficului la normal”, le-a spus el jurnaliștilor la New Delhi.

Trump, care a declarat într-un interviu pentru Fox News, difuzat joi în emisiunea „Hannity”, că își pierde răbdarea cu Iranul, a spus că Teheranul „ar trebui să accepte un acord”.

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 3% vineri, până la circa 109 dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de lipsa progreselor în rezolvarea conflictului.

Negocierile pentru încheierea războiului, devenit o problemă politică pentru Trump înaintea alegerilor pentru Congresul SUA din noiembrie, sunt blocate de săptămâna trecută, după ce Iranul și SUA au respins reciproc cele mai recente propuneri.

Araqchi a declarat vineri că Iranul ar saluta implicarea Chinei în negocieri și a adăugat că Teheranul încearcă să ofere diplomației o șansă, însă nu are încredere în SUA, care a întrerupt rundele anterioare de discuții prin lansarea unor atacuri aeriene.