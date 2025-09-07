Donald Trump amenință că este pregătit pentru „faza a doua” în relația cu Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua etapă a sancționării Rusiei, cea mai clară indicație de până acum că ar putea intensifica măsurile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor săi de petrol, pe fondul războiului din Ucraina, notează Reuters.

Trump a amenințat în repetate rânduri Rusia cu noi sancțiuni, dar le-a amânat în timp ce a urmărit desfășurarea negocierilor de pace.

Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la „a doua etapă” a sancțiunilor împotriva Rusiei, Trump a răspuns: „Da, sunt”. Nu a oferit însă detalii.

Trump s-a arătat frustrat de faptul că nu a reușit să oprească luptele, după ce prezisese inițial că va putea pune rapid capăt războiului din Ucraina, odată cu preluarea mandatului în ianuarie.

Casa Albă nu a răspuns imediat, duminică, la un email prin care se solicita un comentariu cu privire la pașii pe care îi are în vedere președintele.

Declarația a venit în completarea afirmațiilor făcute miercuri, când Trump a apărat măsurile luate deja împotriva Rusiei, inclusiv impunerea luna trecută a unor tarife punitive asupra exporturilor Indiei către Statele Unite.

India este unul dintre principalii cumpărători ai exporturilor de energie ale Rusiei, în timp ce statele occidentale și-au redus achizițiile ca răspuns la război.

„Asta a costat Rusia sute de miliarde de dolari”, a spus Trump miercuri. „Asta numiți lipsă de acțiune? Și nici măcar nu am trecut la faza a doua sau a treia”.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică faptul că SUA și Uniunea Europeană ar putea impune „tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc”, ceea ce ar putea aduce economia rusă în pragul colapsului și l-ar forța pe președintele Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

China este, la rândul său, un cumpărător important de energie rusească.