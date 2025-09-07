Sari direct la conținut
Actualitate

Donald Trump amenință că este pregătit pentru „faza a doua” în relația cu Rusia

HotNews.ro
Donald Trump amenință că este pregătit pentru „faza a doua” în relația cu Rusia
Donald Trump. Credit foto: CNP/ADM / Capital pictures / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că este pregătit să treacă la o a doua etapă a sancționării Rusiei, cea mai clară indicație de până acum că ar putea intensifica măsurile împotriva Moscovei sau a cumpărătorilor săi de petrol, pe fondul războiului din Ucraina, notează Reuters.

Trump a amenințat în repetate rânduri Rusia cu noi sancțiuni, dar le-a amânat în timp ce a urmărit desfășurarea negocierilor de pace.

Întrebat de un jurnalist la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la „a doua etapă” a sancțiunilor împotriva Rusiei, Trump a răspuns: „Da, sunt”. Nu a oferit însă detalii.

Trump s-a arătat frustrat de faptul că nu a reușit să oprească luptele, după ce prezisese inițial că va putea pune rapid capăt războiului din Ucraina, odată cu preluarea mandatului în ianuarie.

Casa Albă nu a răspuns imediat, duminică, la un email prin care se solicita un comentariu cu privire la pașii pe care îi are în vedere președintele.

Declarația a venit în completarea afirmațiilor făcute miercuri, când Trump a apărat măsurile luate deja împotriva Rusiei, inclusiv impunerea luna trecută a unor tarife punitive asupra exporturilor Indiei către Statele Unite.

India este unul dintre principalii cumpărători ai exporturilor de energie ale Rusiei, în timp ce statele occidentale și-au redus achizițiile ca răspuns la război.

„Asta a costat Rusia sute de miliarde de dolari”, a spus Trump miercuri. „Asta numiți lipsă de acțiune? Și nici măcar nu am trecut la faza a doua sau a treia”.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică faptul că SUA și Uniunea Europeană ar putea impune „tarife secundare țărilor care cumpără petrol rusesc”, ceea ce ar putea aduce economia rusă în pragul colapsului și l-ar forța pe președintele Vladimir Putin să vină la masa negocierilor.

China este, la rândul său, un cumpărător important de energie rusească.

Citește și
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj: Ion Mateș / Hotnews. Foto: Profimedia, Shutterstock „Economia rusă va intra în colaps total”. Scenariul în care Vladimir Putin va fi strâns cu ușa, prezentat de la vârful administrației Trump

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro