JD Vance a plecat din Pakistan după 21 de ore de negocieri: „Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord”

JD Vance la plecarea din Pakistan după eșecul negocierilor de sâmbătă cu Iranul. Foto: Jacquelyn Martin / AP / Profimedia

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat duminică că echipa sa părăsește Pakistanul după ce nu a reușit să ajungă la un acord cu Iranul în urma a 21 de ore de negocieri, punând în pericol un fragilul armistițiu de două săptămâni în vigoare, transmite Reuters.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat presei Vance la încheierea discuțiilor.

„Așadar, ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord. Am clarificat foarte bine care sunt limitele noastre”, a adăugat vicepreședintele american.

Vance: Iranul a ales să nu ne accepte condițiile

Vance a invocat deficiențele din cadrul discuțiilor și a spus că Iranul a ales să nu accepte condițiile americane, inclusiv aceea de a nu construi arme nucleare.

La scurt timp, Vance a făcut cu mâna de la capătul scărilor în timp ce se îmbarca în Air Force Two la Islamabad.

„Avem nevoie de un angajament ferm că nu vor urmări obținerea unei arme nucleare și că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să obțină rapid o armă nucleară. Acesta este obiectivul principal al președintelui Statelor Unite și asta am încercat să realizăm prin aceste negocieri”, a spus el.

Agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a declarat că cererile „excesive” ale SUA au împiedicat ajungerea la un acord și că negocierile s-au încheiat.

Înainte ca Vance să facă declarații, guvernul iranian a afirmat într-o postare pe X că negocierile vor continua și că experții tehnici de ambele părți vor face schimb de documente.

Discuțiile de la Islamabad au reprezentat prima întâlnire directă dintre SUA și Iran din ultimii peste zece ani și discuțiile la cel mai înalt nivel de la Revoluția Islamică din 1979.

În scurta sa conferință de presă, Vance nu a menționat redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu energie, pe care Iranul o blochează de la începutul războiului.

Delegația iraniană a purtat doliu

Din delegația lui Vance au făcut parte emisarul special Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner. Vance a declarat că a vorbit cu Trump de șase până la douăsprezece ori în timpul discuțiilor.

Echipa Iranului i-a avut ca lideri pe președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și pe ministrul de externe, Abbas Araqchi.

Delegația iraniană a sosit vineri îmbrăcată în negru, în semn de doliu pentru defunctul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și pentru alții uciși în război.

Aceștia au adus cu ei pantofi și ghiozdane ale unor elevi uciși în timpul bombardamentului american asupra unei școli situate lângă o bază militară, a declarat guvernul iranian.

„Au existat schimbări de dispoziție din partea ambelor părți, iar atmosfera a fost tensionată pe alocuri în timpul întâlnirii”, a declarat o sursă pakistaneză referindu-se la prima rundă de negocieri.