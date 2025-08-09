BREAKING Donald Trump a anunțat data și locul unde se va întâlni cu Vladimir Putin: „Mai multe detalii vor urma”

Președintele american Donald Trump a anunțat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, că întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin va avea loc vinerea viitoare, pe 15 august. Trump spune că se va întâlni cu Vladimir Putin în Alaska.

Dacă întâlnirea va avea loc, atunci aceasta va fi prima între liderii celor două țări din 2021 încoace, când Putin s-a întâlnit cu fostul președinte Joe Biden la Geneva, în Elveția. Moscova și-a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022.

„Mult așteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin al Rusiei va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Mai multe detalii vor urma. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Donald Trump, pe platforma sa, Truth Social.

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informează agențiile AFP și EFE.

Trump a făcut clar încă de miercuri, când a avut o convorbire telefonică cu liderii europeni – printre care s-au numărat premierul britanic, cancelarul german și președintele finlandez – că intenționează să se întâlnească atât cu Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat și el la această discuție telefonică.

O posibilă înțelegere privind teritoriile

Oficialii americani și cei ruși lucrează în direcția unei înțelegeri privind teritoriile pentru summitul preconizat pentru săptămâna viitoare între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a relatat publicația Bloomberg News, citând persoane familiarizate cu subiectul.

Un oficial al Casei Albe a spus că articolul Bloomberg este o speculație. Un purtător de cuvânt de la Kremlin nu a răspuns solicitării de a comenta situația.

Nu au existat comentarii imediate nici din partea autorităților ucrainene. Cu toate acestea, într-un comunicat emis după articol – la care nu a făcut mențiune – președintele Volodimir Zelenski a afirmat: „Statele Unite sunt hotărâte să obțină o încetare a focului și trebuie să sprijinim împreună toate măsurile constructive. O pace demnă, de încredere și durabilă poate fi doar rezultatul eforturilor noastre comune”.

Reuters a menționat că nu a putut verifica deocamdată detaliile din articolul Bloomberg.

Președintele rus Vladimir Putin revendică patru regiuni ucrainene – Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson – pe lângă Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014. Forțele ruse nu controlează întregul teritoriu din cele patru regiuni.

Ucraina semnalase o disponibilitate de a fi flexibilă în eforturile de încheiere a războiului care i-a devastat orașele și i-a ucis un număr mare de soldați și civili. Totuși, să accepte să piardă o cincime din teritoriul țării ar fi dureros și provocator din punct de vedere politic pentru Zelenski și guvernul său.

Donald Trump vrea un acord între Rusia și Ucraina

Trump încearcă să medieze un acord de pace între Rusia și Ucraina încă de la preluarea mandatului său, în ianuarie, afirmând înainte, în timpul campaniei electorale, că ar putea pune capăt războiului în doar 24 de ore.

În lunile care au urmat, s-au înregistrat puține progrese, Moscova insistând că dorește pacea, în timp ce intensifica atacurile asupra Ucrainei.

Criticii au sugerat că acțiunile lui Putin din ultimele luni au fost încercări de a îngheța discuțiile și de a câștiga timp pentru ca trupele sale să câștige teren pe câmpul de luptă din Ucraina.

Trump, între timp, și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea crescândă față de faptul că Putin spune una, dar face alta.

„Am încheiat un acord de patru ori, iar apoi te duci acasă și vezi că (Rusia) tocmai a atacat un azil de bătrâni sau ceva de genul ăsta în Kiev. Deci, ce naiba a fost asta?”, a declarat liderul american într-un interviu acordat BBC News luna trecută.