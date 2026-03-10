Donald Trump anunță ce a discutat cu Putin. „Este o ură imensă între ei”

Președintele american,Donald Trump a detaliat luni că a avut „o conversaţie telefonică foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin, cu care a discutat despre Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Despre războiul din Ucraina, Trump a spus că între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski există o „ură imensă” și că, deși relațiile sunt tensionate, conversaţia a fost pozitivă.

„Se pare că nu reușesc să se înțeleagă, dar cred că a fost o discuție pozitivă pe acest subiect”, a spus Trump, într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida.

În același timp, Trump a adăugat că Putin „vrea să fie de ajutor” în conflictul din Iran.

„Am spus: «Ai putea fi mai de ajutor dacă ai termina războiul dintre Ucraina și Rusia. Asta ar fi mai util»”, a declarat Trump reporterilor într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida.

Anterior, un consilier de politică externă al lui Putin a declarat luni că Putin a propus o idee pentru o „încheiere politică și diplomatică rapidă a conflictului iranian”.