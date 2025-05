Donald Trump cere 20.000 de noi ofiţeri care să ajute la expulzări

Președintele Donald Trump a ordonat Departamentului de Securitate Internă al SUA să adauge cel puţin 20.000 de ofiţeri pentru punerea în aplicare a politicilor sale de expulzare.

Directiva a fost emisă vineri şi face parte din planul administraţiei de a stimula imigranţii fără documente să se „autodeporteze”. Într-o înregistrare video, Trump spune că le va face „cât mai uşor posibil” să părăsească SUA, relatează News.ro citând BBC.

Guvernul federal va finanţa zboruri de ieşire din SUA pentru persoanele fără documente care aleg să plece voluntar şi va oferi un „bonus de ieşire”, se arată în ordinul executiv.

Ordinul nu specifică modul în care va fi finanţată creşterea numărului de angajaţi ai Departamentului de Securitate Internă (DHS).

Immigrations and Customs Enforcement (ICE), subagenţia care se ocupă în principal de imigraţia ilegală, are în prezent peste 21.000 de angajaţi. Dintre aceştia, ICE are 6.100 de ofiţeri de deportare şi mai mult de 750 de asistenţi pentru îndepărtarea forţată, potrivit site-ului agenţiei.

Trump solicită de mult timp ca forţele de ordine statale, precum şi Garda Naţională, să contribuie la aplicarea legii la frontiere.

Ordinul solicită DHS să îşi completeze eforturile actuale „prin suplinirea cu ofiţeri de stat şi locali de aplicare a legii, foşti ofiţeri federali, ofiţeri şi personal din cadrul altor agenţii federale”.

Trump: „Ei riscă deportarea bruscă, într-un loc şi într-o manieră exclusiv la discreţia noastră”

Solicitarea preşedintelui de a mări personalul vine în contextul în care administraţia sa urmăreşte mai multe căi pentru a forţa imigranţii fără acte să părăsească SUA.

Trump şi-a denumit iniţiativa de autodeportare „Proiectul Homecoming”.

„Străinii ilegali care rămân în America se confruntă cu pedepse, inclusiv o perioadă semnificativă de închisoare, sancţiuni financiare enorme, confiscarea tuturor bunurilor, poprirea tuturor salariilor, încarcerarea şi deportarea bruscă, într-un loc şi într-o manieră exclusiv la discreţia noastră”, a declarat Trump.