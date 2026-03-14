Donald Trump cere ajutor pentru asigurarea navigației prin strâmtoarea Ormuz. Care sunt țările invitate

Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă mai multor ţări să ofere sprijin militar pentru a ajuta la asigurarea unei navigări comerciale în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz, informează DPA, preluată de Agerpres.

„Într-un fel sau altul, vom deschide în curând Strâmtoarea Ormuz, SIGURĂ şi LIBERĂ!” a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele american a spus că speră ca „China, Franţa, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii” să se alăture SUA în trimiterea de nave către strâmtoarea dintre Iran şi Oman.

Traficul prin acest canal îngust – vital pentru exporturile globale de petrol – aproape că s-a prăbuşit în timpul războiului cu Iranul, determinând creşterea preţurilor.

După consultări între ţările G7, preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat săptămâna aceasta că grupul se pregăteşte de o misiune navală pentru a însoţi petrolierele şi navele de marfă prin strâmtoare.

În timp ce preşedintele Macron promovează această iniţiativă, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că nu vede nicio nevoie de o desfăşurare militară internaţională.

Vineri, preşedintele Trump a declarat reporterilor că navele de război americane vor începe „în curând” să escorteze petrolierele prin strâmtoare.