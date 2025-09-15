Donald Trump cere companiilor americane să renunțe la o practică veche de 75 de ani. „Le va permite managerilor să se concentreze pe buna gestionare a firmelor”

Donald Trump a cerut companiilor americane să înceteze să mai raporteze rezultatele trimestriale, o practică introdusă în 1970, adăugând că trecerea la publicarea cifrelor de două ori pe an le va economisi bani și le va permite directorilor să se concentreze asupra afacerilor lor.

Companiile listate din Statele Unite sunt obligate să depună situații financiare trimestriale la SEC începând cu anul 1970, ca urmare a unor reglementări adoptate pe baza Securities Exchange Act din 1934. Raportul trimestrial, cunoscut sub numele de Formularul 10-Q, a fost introdus pentru a asigura accesul investitorilor la informații financiare actualizate.

SEC a impus utilizarea formularului 10-Q pentru toate companiile publice începând cu 1970.

Cerința este legată de Secțiunile 13 și 15(d) din Securities Exchange Act din 1934, însă regimul standardizat de raportare trimestrială a început cu modificarea regulilor din 1970.

Rapoartele anuale auditate (10-K) erau deja obligatorii din anii 1930, dar raportarea trimestrială standardizată (neauditată)a apărut abia în 1970

Președintele SUA și-a exprimat apelul într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth, luni, contrastând practica standard din SUA cu ceea ce a descris ca fiind abordarea pe termen lung a Chinei, scrie Financial Times.

Majoritatea grupurilor americane listate la bursă sunt obligate să depună declarații financiare trimestriale și anuale la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, cunoscute, respectiv, sub denumirea de declarații „10-Q” și „10-K”.

„Sub rezerva aprobării SEC, companiile și corporațiile nu ar trebui să mai fie obligate să «raporteze» trimestrial… ci să raporteze la «șase (6) luni», a declarat Trump.

„Acest lucru va economisi bani și le va permite managerilor să se concentreze pe buna gestionare a companiilor lor.”

El a adăugat: „Ați auzit vreodată afirmația că «China are o viziune de 50 până la 100 de ani asupra conducerii unei companii, în timp ce noi ne conducem companiile trimestrial??? Nu e ok!!!”

Rezultatele trimestriale sunt deosebit de importante pentru investitorii americani, scrie FT, deoarece companiile trebuie să dezvăluie orice informații semnificative atunci când raportează, acestea fiind urmărite îndeaproape pe Wall Street atât pentru a evalua performanța companiilor individuale, cât și pentru a lua pulsul Americii corporative.

La începutul acestui an, rezultatele financiare ale companiilor au oferit investitorilor informații vitale despre impactul financiar al tarifelor impuse de Donald Trump.

Ședințele telefonice privind rezultatele financiare, pe care unele companii le organizează după ce publică rezultatele, reprezintă o oportunitate pentru analiști și investitori de a-i întreba pe directori cu privire la informațiile pe care tocmai le-au dezvăluit despre trimestrul încheiat.