Donald Trump cere Departamentului de Justiție „să-i acopere de rușine” pe democrații care au colaborat cu Epstein

Președintele american Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să-i „acopere de rușine” pe democrații care au colaborat cu Jeffrey Epstein, prin publicarea documentelor despre defunctul infractor sexual, scrie AFP.

„S-au mai descoperit încă un milion de pagini suplimentare despre Epstein. Departamentul Justiției este constrâns să-și consacre întregul timp pentru această înșelătorie orchestrată de către democrați”, a scris Trump pe Truth Social.

„Democrații sunt cei care au colaborat cu Epstein, nu republicanii. Să li se publice numele, să fie acoperiți de rușine și apoi să reluăm în munca în folosul țării noastre”, a adăugat președintele.

„Stânga radicală nu vrea să se vorbească despre succesele lui Trump și ale republicanilor, ci doar despre Jeffrey Epstein, care a murit de multă vreme. Încă o vânătoare de vrăjitoare!”, crede Trump, fără însă să menționeaze care ar fi democrații ce ar putea să apară în dosarele Epstein.

Departamentul de Justiție a început să publice săptămâna trecută documente din ancheta privindu-l pe Jeffrey Epstein, un oma de afaceri bogat decedat într-o închisoare din New York în 2019, pe când aștepta să fie judecată pentru trafic de miniore în scop sexual.

Ultimele dezvăluiri, publicate marți, conțin numeroase referințe la Donald Trump, îndeosebi documente care detaliază zborurile făcute la bordul avionului privat al lui Epstein.

Cândva un prieten al lui Epstein, Donald Trump s-a distanțat de acesta după ce au apărut dezvăluiri legate de faptele sale și pare reticent în abordarea scandalului, în pofida susținerii puternice în Partidul Republican a unei transparențe totale în ce privește relațiile cu defunctul.

Departamentul de Justiției nu a respectat termenul de 19 decembrie pentru publicarea integrală a documentelor, în pofida unei legi care impunea această obligativitate. Procurorul general adjunct Todd Blanche a justificat întârzierea prin necesitatea de a proteja identitatea vicimelor lui Epstein.

De asemenea, Departamentul l-a apărat pe Donald Trump, afirmând că documentele conțin „acuzații mincinoase și senzaționaliste” la adresa sa, fără să precizeze care acuzații sunt false. „Dacă ar fi avut cea mai mică credibilitate, ele ar fi fost deja folosite contra președintelui Trump”, susține Departamentul de Justiție.