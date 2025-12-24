Publicarea dosarelor Epstein va întârzia cu câteva săptămâni. Au fost descoperite aproape un milion de alte documente care pot avea legătură cu abuzatorul sexual

Departamentul de Justiţie al SUA a descoperit peste un milion de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracţiuni sexuale. Acest lucru va întârzia publicarea integrală a acestora cu câteva săptămâni, în aşteptarea redactării detaliilor pentru protejarea victimelor, a anunţat miercuri Departamentul de Justiţie, potrivit Reuters, citat de News.ro.

Într-un mesaj publicat, miercuri, pe reţelele de socializare, Departamentul de Justiţie a declarat că FBI şi procuratura federală din Manhattan au descoperit peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu Epstein, fără a da detalii despre momentul sau modul în care au fost găsite documentele.

„Avem avocaţi care lucrează non-stop pentru a examina şi a efectua redactările necesare din punct de vedere legal pentru a proteja victimele, şi vom publica documentele cât mai curând posibil”, a declarat departamentul. „Din cauza volumului mare de materiale, acest proces poate dura încă câteva săptămâni”, a adăugat instituția.

Documentele publicate arată legătura dintre Trump și Epstein

Administraţia preşedintelui Trump a început să publice dosarele legate de anchetele penale privind cazul Epstein, pentru a se conforma unei legi adoptate de Congres luna trecută.

Republicanii şi democraţii din Congres au adoptat legea în ciuda obiecţiilor lui Donald Trump, impunând ca toate documentele să fie făcute publice până la 19 decembrie, dar permiţând editarea parţială a acestora, pentru a proteja victimele.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat marți, 23 decembrie, o serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, inclusiv un e-mail de la un procuror care indică faptul că președintele Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein „de mai multe ori decât s-a relatat anterior”.

Ultima serie de documente include aproximativ 30.000 de pagini, cu multe pasaje cenzurate, și zeci de clipuri video.

Într-unul dintre aceste e-mailuri, din data de 7 ianuarie 2020, un procuror neidentificat din New York a scris că înregistrările de zbor arătau că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de opt ori în anii 1990, de mai multe ori decât știau anchetatorii la momentul respectiv.

Printre acestea se aflau „cel puțin patru zboruri” în care se afla și Ghislaine Maxwell. Maxwell ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe Jeffrey Epstein să abuzeze sexual de fete minore.