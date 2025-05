Donald Trump, critici la adresa Chinei: „Atât am primit pentru că am fost băiat de treabă”

Donald Trump Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Donald Trump a acuzat vineri China de încălcarea înțelegerii încheiate cu State Unite privind tarifele comerciale, potrivit Reuters.

„În urmă cu două săptămâni, China se afla în mare pericol economic! Tarifele foarte ridicate pe care le-am stabilit au făcut practic imposibil pentru China să facă comerț pe piața Statelor Unite, care este, de departe, numărul unu în lume. (…), iar acest lucru a fost devastator pentru ei. Multe fabrici s-au închis și au existat, ca să folosesc un termen blând, „tulburări civile”. Am văzut ce se întâmplă și nu mi-a plăcut, pentru ei, nu pentru noi. Am avut o întâlnire cu China pentru a-i salva din ceea ce credeam că va fi o situație foarte proastă pe care nu am vrut să o las să se întâmple”, a scris Donald Trump.

În ciuda acestui acord acceptat de SUA, China nu și-a respectat partea de înțelegere și a încălcat toate prevederile ei, acuză Trump.

„China, probabil nicio surpriză pentru nimeni, a încălcat în totalitate înțelegerea cu Statele Unite. Atât am primit pentru că am fost Mr. Nice Guy (nr. băiat de treabă)”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Războiul tarifelor

Ieri, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent a catalogat discuțiile dintre SUA și China drept „un pic blocate”. El a subliniat că încheierea unui acord va necesita probabil implicarea directă a președintelui american Donald Trump și a președintelui chinez Xi Jinping.

La două săptămâni după negocierile decisive care au dus la un armistițiu temporar în războiul comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii, Bessent a declarat că progresul de atunci a fost lent, dar a spus că se așteaptă la mai multe discuții în următoarele câteva săptămâni.

Acordul din 12 mai încheiat de Washington și Beijing prevedea o scădere a tarifelor comerciale cu 115%. Concret, SUA reducea taxele pentru bunurile chinezești de la 145% la 30%, iar China pentru importurile din SUA de la 125% la 10%.

Acordul a reprezentat o gură de aer pentru comerțul mondial, dar nu a făcut nimic pentru a aborda motivele care stau la baza tarifelor impuse de Trump pentru bunurile chinezești, în principal nemuțumirile părții americane cu privire la modelul economic al Chinei, dominat de stat și axat pe exporturi.