Donald Trump, descris de un fost premier spaniol. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”

Fostul premier socialist spaniol Felipe Gonzalez a estimat marți că Donald Trump este un președinte „complet nebun”, care tratează lumea întreagă ca și cum ar fi „servitoarea sa” și a reușit să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”, prin urmare UE trebuie să reacționeze și să încerce să impună respect, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

În cadrul unui dialog public organizat de două fundații, dintre care una îi poartă numele, Felipe Gonzalez i-a atribuit lui Trump prăbușirea ordinii internaționale structurate în perioada postbelică.

„Eu personal cred, și o spun cu tot respectul, că (Trump) este complet nebun”, a afirmat fostul premier spaniol. „Un prost căruia i se dă puterea își distruge poporul”, a adăugat Felipe Gonzalez. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere” a insistat cel care a condus guvernul de la Madrid între anii 1982 și 1996.

Fostul prim-ministru al Spaniei, Felipe Gonzalez. Foto: Nacho Valverde / Zuma Press / Profimedia

În analiza sa, el l-a descris pe Trump ca pe un lider care tratează restul lumii ca și cum ar fi „servitoarea sa”, iar pe de altă parte a accelerat fragmentarea lumii în sfere de influență și a contribuit la amplificarea unui mediu de instabilitate globală, liderul de la Casa Albă ajungând astfel să „tulbure tot ceea ce avea o licărire de ordine mondială”.

Cum descrie Uniunea Europeană

„Dacă 20% din populație deține mai mult de 80% din bogăție, atunci nu este bine”, a avertizat fostul premier socialist spaniol, care a atenționat astfel asupra creșterii tensiunilor sociale la nivel global ca urmare a amplificării inegalităților sociale.

Cu toate acestea, el a spus că nu este pesimist în privința viitorului, deși a insistat că „aceia care investesc câștigă mulți bani”, în timp ce persistă dezechilibre care, în opinia sa, vor genera în cele din urmă tulburări sociale.

Cât despre Uniunea Europeană, fostul premier spaniol a descris-o drept o structură „catatonică” (manifestare psihomotoare a schizofreniei, caracterizată printr-o stare de fixare a corpului în anumite poziții, conduită stereotipă și stupoare mintală n.r.) și excesiv de birocratizată care „reglementează tot ceea ce creează alții”. Potrivit lui Felipe Gonzalez, UE și-a pierdut viziunea și capacitatea de inițiativă, dar în actualul context generat de Trump trebuie să reacționeze și să încerce să impună respect.