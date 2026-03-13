Bolojan susține că acordul energetic semnat cu Zelenski nu obligă România să depoziteze gaze în Ucraina

Acordul-cadru privind cooperarea energetică dintre România și Ucraina nu presupune automat depozitarea gazelor românești în Ucraina, ci doar creează posibilitatea unor astfel de soluții în cadrul cooperării regionale pentru securitate energetică, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. Declarația vine după ce acordul a fost semnat joi la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

După semnarea acordului, senatorul AUR Petrișor Peiu, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării, dându-și acordul ca gazele naturale din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina. „Țara noastră a încheiat cel mai rușinos document din istorie, după tratatul de prietenie cu un URSS defunct, încheiat de regimul Iliescu pe 5 aprilie 1991!”, a scris Peiu pe contul său de Facebook.

Bolojan: „Există această posibilitate, nu o obligație”

Șeful Guvernului a subliniat că documentul nu impune României să utilizeze depozitele de gaze din Ucraina, ci stabilește un cadru de cooperare regională. „Nu înseamnă că dacă Ucraina sau o altă țară are capacitate de depozitare România va depozita gazele în țara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate”, a spus premierul.

Potrivit lui Bolojan, colaborarea energetică între statele din regiune este esențială pentru asigurarea rezervelor de combustibil și pentru diversificarea surselor de aprovizionare.

„Suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, țările din această zonă, pentru a ne putea asigura rezervele de combustibil și sursele diverse de alimentare, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări, magistrale de gaz, magistrale electrice de mare putere, cât și pe zone de stocare, în așa fel încât atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alții”, a explicat premierul.

Probleme în infrastructura energetică regională

Premierul a spus că multe dintre interconectările energetice dintre statele din regiune au fost dezvoltate încă din perioada comunistă, inclusiv cele cu Ucraina și Serbia.

În același timp, există încă blocaje care limitează circulația energiei și gazelor în Europa Centrală și de Est.

„Unde trebuie să lucrăm în continuare este la îmbunătățirea pe relația Ungaria- Austria, pe componenta de electricitate, iar pe partea de gaz sunt gâtuiri pe coridorul vertical nord -sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, consolidarea acestor conexiuni ar permite țărilor din regiune să se sprijine reciproc în situații de criză energetică.

Ce prevede acordul cu Ucraina pe partea de energie

Interconectări electrice între România și Ucraina

Acordul semnat de cei doi președinți prevede extinderea schimburilor de energie electrică între cele două state prin construirea unor noi linii de transport. Astfel, România și Ucraina vor construi o linie electrică aeriană de 400 kV între Cernăuți și Suceava, precum și o linie de 110 kV între Porubne și Siret, menite să crească capacitatea de import și export de energie electrică.

Dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze

Un alt punct al acordului vizează dezvoltarea Coridorul Vertical de Gaze care leagă Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Proiectul are ca scop diversificarea rutelor de aprovizionare cu gaze ale Europei și reducerea tarifelor de transport prin cooperare bilaterală și multilaterală între statele participante, în coordonare cu Uniunea Europeană.

Posibilitatea stocării gazelor din Marea Neagră în Ucraina

Acordul mai prevede explorarea posibilității de a utiliza depozitele subterane de gaze din Ucraina pentru stocarea gazelor transportate prin Coridorul Vertical sau provenite din producția viitoare din Marea Neagră.

Printre acestea se numără și gazele care ar urma să fie extrase în cadrul proiectului Neptun Deep.

Documentul prevede, mai exact, „ explorarea posibilității de a utiliza instalațiile subterane de stocare a gazelor din Ucraina pentru stocarea gazelor provenite prin Coridorul Vertical de Gaze, precum și a gazelor din producția viitoare din Marea Neagră, în cadrul proiectului Neptun Deep, care va acoperi atât nevoile de gaze ale Ucrainei, cât și va asigura depozitarea în siguranță a acestora”.

Documentul stabilește însă doar cadrul general de cooperare, urmând ca implementarea să fie realizată prin acorduri separate între autorități și companii, precum și prin decizii de reglementare.