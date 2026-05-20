Detalii neștiute despre noul șantier de la Casa Albă. Sala proiectată ca un buncăr și acoperișul care se vrea „port de drone”

Donald Trump vorbește despre noua aripă estică, lângă șantierul de la Casa Albă, pe 19 mai 2026, la Washington, DC. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit marți detalii necunoscute până acum despre noua lui sală de bal de la Casa Albă, asemănătoare unui buncăr, afirmând că aceasta va avea, pe acoperiș, o bază pentru drone, dar și un spital militar care va fi parte a unui complex subteran de șase etaje, informează Reuters.

În mijlocul zgomotului lucrărilor de construcție, Trump a condus un grup de reporteri într-un tur al proiectului, pentru a încerca să-și susțină argumentul că Congresul SUA ar trebui să aloce 1 miliard de dolari pentru plata îmbunătățirilor de securitate aduse clădirii.

Democrații și unii republicani se opun cererii, catalogând-o drept extravagantă, în timp ce americanii de rând se confruntă cu prețurile în creștere ale carburanților și cu alte consecințe ale războiului declanșat de Trump împotriva Iranului, înaintea alegerilor intermediare („midterms”) din noiembrie.

Trump, un dezvoltator imobiliar miliardar, nu s-a abținut să descrie detalii necunoscute până acum despre proiect, care, cu o suprafață de aproximativ 8.360 de metri pătrați, va face ca adiacenta Casă Albă, construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea, să pară mică.

Trump a susținut că sala de bal este necesară pentru evenimente mari, de 1.000 de persoane, o capacitate mult mai mare decât cea pe care o pot găzdui spațiile de divertisment ale Casei Albe. El și-a susținut argumentele în favoarea sălii de bal după aparenta tentativă de asasinat de la un hotel din Washington, unde participa la o gală a presei, susținând că aceasta ar fi un loc mult mai sigur.

Trump a prezentat marți în detaliu măsurile de securitate ale sălii de bal, descriind o structură asemănătoare unui buncăr, cu un acoperiș blindat capabil să reziste unui atac direct.

El a afirmat că gardul din titan instalat recent în jurul sălii de bal este atât de rezistent încât „nici măcar un buldozer nu-l poate dărâma”. Acoperișul, a spus el, va fi construit din „oțel impenetrabil”.

Sub sala de bal, va exista un complex care se va întinde pe șase etaje subterane, a adăugat președintele republican arătând către două etaje care erau deja în construcție.

Complexul subteran urmează să includă un spital militar și facilități de cercetare, deși Trump nu a explicat obiectul cercetărilor. Casa Albă a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Trump a vorbit cu entuziasm despre instalarea unei baze de drone pe acoperiș, „concepută pentru un număr nelimitat de drone”.

„Întregul acoperiș este construit pentru armată”, a spus el. „Are o capacitate uriașă pentru drone. Nu numai că este rezistent la drone, dar dacă o dronă lovește acoperișul, aceasta va ricoșa, fără vreun impact. Dar este conceput și ca un port de drone care ar proteja întreg Washingtonul.”

Ferestrele sălii de bal ar urma să aibă o grosime de patru inci și să fie realizate dintr-un tip special de sticlă.

„Poți vedea prin ele ca și cum nu ar exista”, a susținut liderul american.